Dorita Orbegoso es una de las mujeres más deseadas en todo Chollywood. A través de sus redes sociales, la bailarina y modelo comparte fotografías que dejan sin habla a sus seguidores. Y sus shows nocturnos también paralizan a su público. Pero ella quiere más.

La modelo actualmente participa en el programa Combate, donde ingresó para competir en 'Combate a Bailar' y terminó quedándose como un refuerzo de la competencia. Sin embargo, el reality de competencia no lo es todo para Dorita Orbegoso.

Recientemente, la bailarina comentó que está llevando estudios de administración en un instituto. Dorita Orbegoso manifestó que, después de todos los negocios que ha tenido y actualmente maneja, quiere estar empapada del tema y no la estafen.

Dorita Orbegoso en Combate

Pero eso no fue todo. En entrevista con el diario El Popular, Dorita Orbegoso aceptó que sus compañeros de clases rondan los 19 años. Por eso, ella quiere enfocarse en sus estudios y ni siquiera hacer trabajos grupales con los 'pulpines'.

"Es un poco complicado estudiar con chicos tan jóvenes que quizás no están enfocados en sus estudios. Por eso, yo llego, me siento en la carpeta de la primera fila, no hablo con nadie, no hago trabajos grupales sino sola para evitar dar mi número telefónico", dijo Dorita Orbegoso en el Popular.

La participante de Combate deja en claro que no solo tiene belleza y dotes para el baile. En la mencionada entrevista, Dorita Orbegoso revela cuál es la nota promedio que tiene en sus cursos de administración.

"Mi promedio es de 18, me cuesta las matemáticas, por eso tengo un profesor particular que me refuerza esa materia", indicó Dorita Orbegoso. Claro ejemplo que la modelo quiere más y demuestra a muchos su capacidad.



