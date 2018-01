Dorita Orbegoso explica qué relación tiene con el cantante Pedro Loli luego de los 'coqueteos'

La bailarina Dorita Orbegoso descartó que esté en ‘coqueteos’ con el cantante Pedro Loli, después que se le vio palmeándole el ‘totó’ en un concierto en el norte.



“Sí (vi las imágenes) y la verdad entiendo su ‘chamba’ (de periodistas), pero no deseo comentar sobre ello, no quiero que me involucren con nadie. Estoy empezando bien mi año”, dijo la morocha.



Como se sabe, Dorita sigue soltera desde que terminó su relación con el cantante Luigi Carbajal. Fue relacionada con Erick Varías, pero él tenía enamorada. (J.V.)

¿Qué pasó en el show?

Dorita Orbegoso, quien lucía un ceñido vestido blanco, subió al escenario cuando se encontraban cantando los integrantes de la ‘Gran Orquesta’ y empezó a coquetear con Pedro Loli, a quien puso de espaldas al público y le tocó el trasero.



Pedro Loli simplemente se reía de la situación y le siguió el juego. Esto hizo que el público se encendiera y los cientos de asistentes pidieran a Dorita Orbegoso que baile el ‘Totó’ y ella movió las caderas al ritmo del contagioso tema.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.