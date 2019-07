Dorita Orbegoso comentó que su pequeño Ian cumplirá mañana tres meses de nacido, y aseguró que se porta de maravillas y no le causa los típicos problemas de todo recién nacido. Por ello, se considera una mamá con suerte.



“Mi hijo es lo más bello de este mundo. Me permite trabajar porque es muy tranquilo, al menos por ahora. No padezco con las amanecidas ni con los horarios, y con la lactancia me organizo muy bien”, indicó la multifacética Dorita Orbegoso.



“No expongo a mi hijo en redes ni en televisión porque no deseo cometer los errores de antes. Considero que los artistas deben guardar algo para su intimidad y un bebé tan pequeño no debe ser expuesto a tanta ‘mala vibra’ de las personas, tengo muchos fans, pero también muchos detractores, y debo proteger a mi bebé”, añadió Dorita Orbegoso, quien hoy vuelve a la pista de baile de ‘Reinas del show’ buscando su ‘revancha’.



Asimismo, aseguró que la competencia en el reality conducido por Gisela Valcárcel estará ‘durísima’, por el alto nivel de exigencia.



“Pertenecer a este formato me parece increíble porque todas las participantes son unas reinas, pero también unas guerreras, todas quieren ganar. La competencia está durísima, el nivel es muy alto, y eso es lo que más me gusta, es una de las cosas que necesitamos como artistas, porque si no hay competencia, no fluye”, añadió.



Finalmente, como buena peruana e hincha de la selección, elogió el trabajo de Ricardo Gareca como director técnico de la ‘Blanquirroja’.



“Nadie confiaba en la selección hasta que Gareca nos devolvió la alegría. Él hizo que sea un equipo de verdad, unido. Mañana ganamos 2 a 1 a Brasil”, pronosticó Dorita Orbegoso.