Dorita Orbegoso quiere encontrar a su 'príncipe azul': "Me gustaría tener una familia"

Aunque la vida le sonríe con mucho trabajo y tiene unas curvas envidiables, Dorita Orbegoso no encuentra el verdadero amor. Quiere olvidar el 2017 y tiene esperanza de encontrar a su príncipe azul en este nuevo año.



¿Te fue bien en el 2017?

Ha sido el peor año de mi vida en lo emocional, en lo sentimental... un año muy, muy complicado.



Explícame...

Es que llevo mucho tiempo sola. No llega mi príncipe azul. Hay momentos en los que me siento sola y ya me gustaría tener una familia.



Pero ¿cómo una chica como tú está soltera?

Mira, le pasa a Jennifer Lopez, le pasa a gente de Hollywood, lindas y exitosas, y no crees que me pueda pasar a mí. Hasta Gisela Valcárcel está soltera.



De repente eres muy exigente...

No soy exigente. Lo que creo es que no es el momento para que llegue. Por algo Dios hace las cosas... y me pone triste.



¿Entonces, la vida te tiene abandonada?

Sí pues, la mujer siempre necesita cariñito.



¿Eres de choque y fuga?

Nada de eso, estoy soltera y sola. Para relajarme está el agüita fría.



¿En serio?

Mira, este cuerpito no lo puede disfrutar cualquiera. No soy de esas que por necesidad atracan. Soy una persona que se quiere y valora.



Ni una ‘canita al aire’...

No lo veo mal, pero no lo hago.



En estos días se habla mucho de las ‘cazafortunas’...

Ayayay. ¿Me estás preguntando por Brunella Horna?



Algunos la han mencionado...

Mira, desde que conocí a Brunella en ‘Bienvenida la tarde’ supe que ella tenía clarísimo lo que quería en la vida. La tratábamos como ‘hueca’, pero ella la tenía clara. Me parece que es una chica ‘inteligente’, como también lo es Maricarmen Marín.



¿Inteligente’ porque sabe con quién relacionarse?

Claro, exacto.



¿Y tú también eres ‘inteligente’ en ese sentido?

No, soy bastante bruta ja, ja, ja. No es lo mío. Una debe ser fría y tener sus metas claras.



No es lo mismo si un galán llega en un Porsche y otro que llega en un escarabajo...

Mira, un chibolo que llega en un Porsche, es un hijito de papá. Un hombre de 30 años que llega en un Porsche, todavía no madura. Un madurito que llega en un Porsche, fácil es un profesional, empresario, pero de seguro no está soltero. Esos hombres ya no están disponibles.



¿Te gustan las ‘billeteras gruesas’?

Me deslumbran los mayorcitos, las personas que saben lo que quieren.



¿Puedes decir con mucho orgullo que a ti nadie te ‘pechó’?

Obvio. Prueba está que cuando me separé de ‘Chemo’, me llevé hasta las cortinas. Mi mamá siempre me dijo, una mujer independiente vale por mil. Yo no soy mantenida.



¿Nunca te han querido llevar de viaje?

Sí, claro, pero yo me lo puedo pagar. Yo no busco un hombre para que me compre una cartera, una joya o un auto.



Porque ahora vemos chicas que le dan cinco vueltas al mundo...

Sí, viajan a todos lados, qué rico, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Me gustaría saber ja, ja, ja. Me acuerdo mucho lo que Amparo Brambilla decía, que en sus tiempos no regalaban flores, regalaban joyas, las verdaderas joyas. De repente ahora en vez de joyas, te dan tu ‘boarding pass’. Pero, boca come...



¿En quién piensas?

En Paula Manzanal. Me encanta la vida que lleva. Aparte que es una chica superada, que tiene otra mentalidad porque ha vivido en el extranjero mucho tiempo, se codea con los top, top.



¿Y Stephanie Valenzuela?

No es una chica que me agrade, prefiero no opinar. Ella dice que viaja por una agencia de viajes, ¿no? Me gustaría que esa agencia me auspicie, sería bonito, yo sí le haría cherry, porque a ella nunca la he visto agradeciendo.



¿Dorita, y los peloteros te acechan?

Obvio, desde hace mucho tiempo. Pero yo no puedo salir con futbolistas porque he estado casada con uno. Hay tantos hombres en el mundo. A menos que sea Neymar, ja, ja, ja...



¿Y la ‘Foquita’ nunca te tiró maicito?

Ja, ja, ja. No. Conozco a Jefferson y Paolo, son excelentes futbolistas, pero no son de mi círculo. Si en algún momento se quisieron acercar a mí, prefiero un ‘hola y chau’.



¿Te han ofrecido dinero por compañía?

Directamente no, porque saben el carácter que tengo y saben que no juego mi pelota.



¿Nadie se pasó de atrevido?

No, nunca. Este cuerpito no lo puede disfrutar cualquiera. Debe ser una persona que me guste, tiene que haber una conexión.



¿Qué le pides al 2018?

¿Qué le pides al 2018?

Me gustaría tener más madurez y más trabajo. Y, claro, amor.

con billetera gruesa, sino que sean mayorcitos y seguros