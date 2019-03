Dorita Orbegoso festejó baby shower a ritmo de salsa con la Charanga Habanera y Los 4 de Cuba

Dorita Orbegoso festejó a lo grande el baby shower de su hijo Ian Pablo, y lo hizo al ritmo de ‘La Charanga Habanera’ y ‘Los 4 de Cuba’.



“Ya tengo 8 meses y un poquito más... Estoy tranquila, solo he subido 6 kilos y estoy contenta porque es un bebé saludable. No falta nada por conocerlo, ya queremos verle la carita y seguir con el proceso largo de criar un hijo”, contó Dora, quien estuvo acompañada de amigos y familiares, y de su novio Pablo.

“Acá está la familia, mis amigos, el padre de mi hijo... yo siempre he dicho que el vínculo de padres no se va a romper nunca, más allá de lo que pueda pasar con la relación y mejor padre no le puedo dar a mi hijo, porque es una persona muy responsable, dedicada, presente. Siempre le habla al bebé, está pendiente de nosotros, no se pierde ninguna ecografía, ningún control”, comentó.

No es un padre ausente como muchos decían...

Lo que pasa es que yo tengo una relación de bastante tiempo, pero nadie sabía porque no quería exponerla. Llevamos una relación bonita y estamos contentos.

¿Y es verdad que han creado su propia productora?

Sí, ahora tenemos la productora ‘Barrio Hight’, por eso la Charanga está cantando (en su baby shower) y de aquí siguen ‘Los 4 de Cuba’. En realidad la productora fue una decisión mía porque quería seguir manteniéndome activa en lo que me gusta. Gracias a Dios nos va superbién. Con mi novio hemos hecho un buen equipo y mi hijo está viniendo con bastante regalos, amor y, sobre todo, con muchos proyectos.