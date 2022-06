Dorito Orbegoso recibió una demanda de Pablo Donayre, su expareja y padre su hijo, quien alega que ella no se encuentra en las condiciones de ejercer la tenencia de exclusivo del pequeño, según dio a conocer este lunes el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Según el documento, el progenitor busca disponer de una tenencia compartida, en la cual él puede pasar un mayor tiempo con su hijo, a diferencia de su estado actual. Sin embargo, entre sus tantos argumentos, hay uno que llama la atención.

Donayre compartió entre sus pruebas fotos de Dorita como animadora en discotecas o ‘night clubes’, con lo cual indica que “probaría la labor que ella hace y que genera que se ausente de manera prolongada del lado del pequeño”.

Dorita fue consultada al respecto por Magaly TV: La Firme y consideró que el recurso presentado por su expareja carece de sólidos argumentos, ya que indica que ella no está haciendo nada malo y que solo trabaja por su hijo.

“Si hablamos de temas legales, mi hijo corre mucho peligro con su papá. ¿Qué hombre te va a querer quitar a tu hijo? ¿A razón de qué? ¿Qué alega? No soy borracha, no soy drogadicta, no soy prostituta”, se defendió Dorita.

Dorita fue demandada por su expareja y padre de sus hijos.

Jerson Reyes oficializó relación con Dorita

En diálogo con Trome, Jerson Reyes confirmó que se encuentra en una relación sentimental con Dorita desde hace algunos meses.

“Soy feliz de estar con ella, de acompañarla y apoyarla en todo lo que se puede”, se refirió el futbolista.