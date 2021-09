Dorita Orbegoso aseguró que en estos momentos de su vida no tiene como prioridad salir con alguna pareja, pues se encuentra enfocada en su pequeño hijo Ian Pablo y su trabajo, y aprovechó la oportunidad para gritar nuevamente su soltería con la canción ‘Estar soltera’.

‘Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar”, se escucha en la letra de la canción que Dorita compartió en sus historias de Instagram.

“No es mi prioridad salir con alguien por ahora, así que no tiene nada que ver que sea una persona pública. Las relaciones que he tenido no han sido públicas y no tiene nada de malo que no sea mediático”, mencionó la morocha.

De otro lado, señaló que no tiene planeado viajar a Turquía para participar en el reality ‘El poder del amor’, donde se encuentran Shirley Arica y Austin Palao.

“No, no me iría, no dejaría a mi bebé tanto tiempo solito. No tengo quién lo cuide, está pequeñito y gracias a Dios tengo trabajo”, sostuvo.

Como se sabe, hace dos meses Dorita contó a Trome que estaba distanciada del padre de su hijo, el empresario Pablo Donayre, tras cinco años de relación sentimental.

“A mis 34 años he podido lograr muchas cosas, en el ámbito personal, laboral y empresarial. Ahora estoy enfocada en terminar mis dos carreras y retomando de a pocos los proyectos con mi productor de eventos. Estoy en mi mejor momento, me siento una mujer realizada”, dijo en ese entonces.

