Dorita Orbegoso sobre ingreso de Tilsa Lozano a 'Reinas del show': "Ella no puede calificar caderas"

La participante de ‘Reinas del show’ Dorita Orbegoso soltó una carcajada al enterarse de que Tilsa Lozano será presentada hoy como nuevo jurado del programa de Gisela Valcárcel.



Tilsa será la nueva integrante del jurado... ¿Qué te parece?

¿En serio? (ríe). No lo puedo creer, pero ¿Tilsa qué va a calificar? Ella no puede calificar caderas. ¿Cómo haríamos con ‘tilín tilín’? Ella ya estuvo (como jurado) y no me ha dado el punto.



¿Te gusta que sea parte del jurado?

No se trata de que me guste, porque si digo que no, la van a poner más en el programa, creo que el jurado debe saber de baile. Si tú no has vivido, si no has disfrutado de la pista y no llegaste ni a la quinta gala, ¿cómo puedes calificar? Ya está... es parte del show. Todo lo que es polémica le suma al programa, como ponerme con ella... pero si creen que estaré nerviosa (con la presencia de Lozano), no será así.



¿Consideras que estarás en desventaja con el ingreso de Tilsa?

No. Estoy confiadísima en lo mío y en lo que el público verá. Si no me dan el punto, el público sacará sus conclusiones.



¿Esperas que no mezcle las riñas que tuvieron con su labor como jurado?

Nunca tuve diferencias con ella. Sería la tercera vez que me la voy a cruzar, nunca nos hemos saludado ni nos saludaremos.



LLORA EN DESPEDIDA

​

Por su parte, Tilsa Lozano reapareció ayer en ‘En exclusiva’ después de dos semanas de ausencia y se despidió, entre lágrimas del programa.



“Me ausenté dos semanas y fue por un tema de salud. Tuve un cuadro de estrés severo, conversé con especialistas y era porque soy madre. Es difícil ser mamá y trabajar, pues te sientes culpable por no pasar tiempo con tus hijos”, comentó Tilsa Lozano, quien está contenta por su regreso a ‘Reinas del show’.



“Estoy nerviosa y contenta porque la pista de Gisela siempre trae bonitos recuerdos. Bailé y fui jurado durante mucho tiempo”, comentó.