Dorita Orbegoso (35) tuvo tres relaciones amorosas en su vida que no terminaron bien, sin embargo lo vivido no le ha quitado la ilusión de volverse a enamorar , aunque subraya que el amor, en este momento, no es su prioridad, sino su hijo y pelear por su tenencia, pero admite que Jerson Reyes es un chico agradable que tiene buenas cosas.

¿Qué es el amor para ti?

A estas alturas de mi vida, el amor hoy es lo menos importante. Vengo de tener tres relaciones fallidas, me casé y terminó supermal, con Luigi (Carbajal) igual, con el papá de mi hijo estoy hasta en juicio. Entonces, uno dice a la tercera es la vencida, pero en realidad creo no habrá ni cuarta ni quinta.

¿Le vas a cerrar las puertas al amor?

No, solo que hoy no es mi prioridad. No le puedo cerrar las puertas al amor, porque soy una mujer muy apasionada, que le gusta sentirse querida, tener una pareja, soy una mujer de relaciones largas, que se entrega al cien por ciento, pero cuando ya tienes un hijo es un poco difícil tener otra relación porque tienes que pensar si la otra persona está dispuesta a aceptar el proceso que estoy llevando. Mira, puedo llegar a un acuerdo con el papá de mi hijo, pero no sé si más adelante otra vez le dé la locura y empiecen los problemas.

Claro, esa persona tiene que ser madura para asumir todo.

Así es, tiene que ser muy maduro para bancarse todo eso. Tampoco es un martirio estar con una mujer con hijo, pero lamentablemente no todos los hombres, en un país machista, tienen esa paciencia, esa empatía.

¿Para una mujer también es difícil estar con un hombre separado y con hijos?

Yo tuve dos parejas con hijos y la siguiente relación que pueda tener, que sea alguien que no tenga hijos. Podría decirse que es egoísta, pero en realidad no me veo. Ya suficiente con mis problemas como para lidiar con la ex... ¡No! ya solita me hago el harakiri.

Entonces, ¿cómo vas con Jerson , hay entendimiento entre ustedes?

Sí. Mira, no es que yo tenga un problema de hablar del tema de Jerson (Reyes), pero pasa que por el papá de mi hijo, por el proceso que sigo, una de las pruebas que ha presentado es que yo paso más tiempo con la pareja y dejo a mi hijo con una nana, pues está buscando la tenencia compartida cuando cumplo mi rol de madre a cabalidad. Yo no salgo a conciertos ni discotecas. Distinto fuera que me encuentren cada semana con un marido diferente, por eso no hablo abiertamente de cómo está mi relación o cómo me estoy conociendo con Jerson, tomo esta situación con pinzas. Estoy conociendo a una persona que me parece agradable, es un chico que tiene cosas muy buenas, pero por la situación en la que me encuentro, no puedo vivir mi idilio.

Pero no es justo porque el papá de tu hijo hace su vida.

El problema es que la pública soy yo y otro es que lamentablemente no hay nadie que lo pueda grabar a él o le tome una foto para que vean lo que hace. La verdad, no entiendo, no salgo los fines de semana como Shirley Arica o viajo a Dubái como Jamila Dahabreh o Vanessa López, la exmujer de Tomate, que se va a todos los países, deja a sus hijos, y Barraza no la jo...

El mundo de cabeza.

Exacto, pues uno que no jo.., que trabaja, que no pide manutención, que se faja por su hijo, la ca...

Él no te pasa para tu niño.

Pasa 700 soles mensuales. Ni siquiera llegamos al sueldo mínimo y eso, para mí, es violencia económica hacia mi hijo. Nunca he sido una mantenida, no me gusta estirar la mano, puedo trabajar para mi hijo así tenga que vender lo que tenga que vender o trabajar en lo que tenga que trabajar, pero las cosas tienen que ser justas, pues su padre tiene la solvencia económica para que cubra la mitad de los gastos.

Dorita Orbegoso cuenta que Jerson Reyes es un chico agradable, que tienes cosas buenas y se están conociendo. (Foto: GEC Alan Ramírez)

Es lo correcto.

Y según ley, lo que corresponde es educación, vivienda, salud y alimentación. No le estoy pidiendo para las actividades recreativas, ni el sueldo de la nana, porque eso lo veo yo. Cuando le reclamo me dice: ‘No te voy a pagar una casa para que vivas con otro marido’. Yo no le estoy pidiendo que pague la casa, le estoy pidiendo que pague la mitad de la casa donde vivo con el bebé.

Pero estando con él trabajabas, tuvieron una productora.

Él se quedó con la productora y el departamento que compramos a medias, porque también puse mi plata, pues soy ahorrativa. A mí, la plata no me la regalaron, me costó amanecidas, ‘mostrar el ra...’, como dice, comer lo que sea, viajar en carro, romperme el lomo y no lo reconoce. Pablo es machista y manipulador, siempre habla de grandezas, pero no cumple como debe ser con su hijo y tampoco me devuelve el dinero que invertí. Obviamente no le deseo el mal porque es el padre de mi hijo, pero la vida da vueltas.

Fue chocante que se expresara así de ti, que eres la madre de su hijo.

De todos los que me topé este fue el peor, por eso me separé de él, porque me cansé de sus infidelidades, de los ‘ca...’ que me ponía y malos tratos. Por eso me dije: Voy a salir adelante con mi hijo.

Él mostró en Facebook que le hizo a tu hijito una fiesta.

Claro, salió con su cara de co... en Magaly para decir que extrañaba al bebé e hizo una fiesta que costó como seis mil soles. ¿Acaso mi hijo come inflables? ¿Tú sabes si pagué el nido? ¿Tú sabes si van a botarme del departamento? Hace todo el circo y tu hijo no tiene cama, pero todos salen a hablar y me califican de interesada, la plata no es para mí, es para mi hijo.

Por lo que cuentas, fuiste una ‘sugar mami’.

Lo que pasa es que soy una persona que no es que gaste en las parejas, sino que considero que si la mujer trabaja no te hace menos hacerle una sorpresa a tu marido, regalarle algo bonito. No me prohíbo o me cohíbo de hacer esas cosas, pero, claro, uno no espera que le paguen con una patada en el trasero.

Dorita Orbegoso tiene 35 años y aunque el amor no es su prioridad en este momento no le cierra las puertas, porque es una mujer apasionada. (Foto: GEC Alan Ramírez)

Para superar lo que has vivido en tus relaciones llevaste terapia.

Sigo en terapia, pero no sigo porque esté mal, sino porque es necesario que un profesional te oriente para que puedas mejorar, cerrar capítulos en tu vida y no chocar con la misma roca. Siempre he dicho que lo peor que me pudo pasar en la vida fue perder a mi madre a los 16 años y viviendo ese drama salí adelante, siendo una chibola que ingresó al mundo artístico lleno de gente adulta y no caí en cosas malas, no le quité el marido a nadie, no me prostituí, no soy alcohólica, ni nada por lo que mi hijo tenga que agachar la cabeza. Obviamente, me he caído, tuve momentos en los que estuve apretada, tú puedes llorar por amor, te puedes deprimir por la decepción de haber sido tan estúpida, pues es un proceso que las mujeres sentimos, porque duele, pero volteo la página.

Dorita, y este proceso va para largo.

Tengo audiencia este 8 de setiembre y espero que podamos conciliar. La audiencia será por Zoom, él quiere tenencia compartida y yo no, porque un niño de tres años no puede entender que va a vivir en dos casas. Ese niñito se está formando recién, y yo estoy cuidando la estabilidad emocional de mi hijo.