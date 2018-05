Dorita Orbegoso: Luigi Carbajal me hizo mucho daño [VIDEO y FOTOS]

Dorita Orbegoso contó que Luigi Carbajal le hizo mucho daño.

“Por la última relación que tuve (Luigi) renuncié a mi trabajo, estaba con psicólogo... la situación se escapó tanto de las manos que no entendía cómo una persona te podía hacer tanto daño por un banner... si yo hubiera sido mala podría haberlo demandado, pero no quise. Dejé de trabajar cerca de un año, me afectó mucho que la gente me señalara por algo que no era cierto, a nivel personal y profesional me destruyó.



Él decía que yo estaba con un chico de ‘Bienvenida la tarde’ y renuncié para que no me involucren más, con el tiempo regresé a la televisión y a él se le vino la noche, porque tuvo un problema con ‘Clavito y su chela’ y se vio el tipo de persona que realmente era”, afirmó Dorita en el programa de Andrea Llosa.



Dorita Orbegoso para Trome