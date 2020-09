Dorita Orbegoso afirmó que Melissa Klug es una mujer intensa, enamoradiza y que se ilusiona rápido, tras conocer su romance con el joven futbolista Jesús Barco. Además, le recomendó buscarse un hombre mayor para que pueda madurar.

Recordemos que la ‘Blanca de Chucuito’, a sus 36 años, confesó que disfruta mucho la compañía del futbolista, de 23.

“Melissa Klug es una chica enamoradísima, se le ve muy intensa, se ilusiona muy rápido. Es cierto que para el amor no hay edad, pero ella es bien intensa”, dijo Dorita en el programa ‘En exclusiva’.

Luego, recordó que las últimas parejas de la ‘Blanca de Chucuito’ han sido menores que ella.

“Melissa ha estado con chicos jóvenes, no es algo nuevo. Me imagino -discúlpame, Melissa- que si en las relaciones que ha tenido con chicos jóvenes no le ha ido bien, debería buscar una persona más estable, madura, con personalidad. Sin embargo, algo bueno debe tener (Jesús), de repente baila bien, no sé qué la enamoró, cómo la conquistó, ¿pero con un chico de 23 años qué tema de conversación podría tener?”, añadió.

En otro momento, hasta calificó de ‘maternal’ a Melissa Klug, pues Jesús Barco es casi de la edad de sus hijas. “Seguro que lo entiende, es un poquito maternal”, precisó.

Finalmente, Orbegoso señaló que no cree que la relación de Melissa y el futbolista dure mucho tiempo.

“No le auguro muchos años. Me parece que Melissa es una chica guapa, madura, ha sido mamá joven y considero que necesita un hombre que la respalde, que le diga aquí estoy para defenderte y para lo que necesites”, remarcó.