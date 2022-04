Dorita Orbegoso, a sus 34 años, está escribiendo un nuevo capítulo en su vida al lado de su hijo, luego de poner punto final a la relación de seis años con el padre del pequeño, Pablo Donayre, a quien denunció por maltrato y amenazas. Hoy tiene la mirada y su energía puestas en su escala de prioridades: su hijo, su trabajo y un cariño, pero aclara que no es una mujer de snacks o entremeses, sino ‘plato de fondo’.

Dorita, ¿de dónde sacas fuerzas para seguir sonriendo en el escenario, con el problema que vives con el padre de tu hijo?

La verdad que este año siento que estoy con el chaleco antibalas todo el tiempo, me han pasado cosas, aparte de mi tema personal, en el trabajo, en mi vida, son tantas cosas. A veces siento que estalló una bomba atómica a mi costado, pero hay que seguir adelante, la vida no se ha acabado y la mía menos porque mi pequeño es mi motor y motivo.

Muchos nos conmovimos al verte llorando, quebrada en tu carro...

(Suspira) Sí, pero hay que secar las lágrimas. Hice lo que tenía que hacer (denunció al padre de su hijo y amplió la denuncia) porque soy una mujer que merece que la respeten. Nadie puede denigrarte con expresiones vejatorias, ninguna mujer lo debe permitir. Claro, no deja de sorprenderte que la persona a la que le entregaste tu amor, le diste lo más hermoso de la vida que es un hijo, hable así.

¿Te costó dar ese paso?

Mira, mis dos antiguas relaciones fueron muy expuestas y en esta oportunidad dije ‘quiero estar tranquila’, no voy a hablar del tema. Sin embargo, se filtró y fue así que todos se enteraron, pero nadie sabe los buenos o malos momentos que pasé durante estos seis años que estuve con el padre de mi niño.

Claro, porque no todo es malo...

Exacto, pero ya está y por la tranquilidad de mi hijo y la mía hay que dejar todo atrás.

Supongo que vas a terapia con tu niño...

Bueno, a Jean Pablo le han chocado muchas cosas, el tema del nido, de hecho extraña a papá también, pero sé que si él y yo llevamos una buena relación va a ver a mi hijo porque jamás le cerraría las puertas de mi casa. Ahora mi hijo no es el primer ni el último niño que tiene padres separados.

Pues sí, aunque cuando uno inicia una relación o se casa tiene la ilusión de que sea para toda la vida.

Así es, aunque las mujeres y hombres van y vienen en la vida cuando estás soltera, la cosa cambia cuando tienes un hijo. Yo siempre he pensado que mis hijos tienen que ser de un solo papá y si formas una familia es para toda la vida. Vengo de un hogar disfuncional, donde mi papá y mi mamá estuvieron separados y eso es lo que yo no quería, pero lamentablemente pasó esta situación y no hay nada como tu tranquilidad, porque si yo estoy bien, mi hijo también lo va a estar.

¿Ya no te ves con otra pareja?

No es que no me vea con otra pareja, pero lo que si no haré es tener otro hijo, no está en mi mente.

¿Entonces es prematuro hablar de amor de pareja en este instante de tu vida?

Eso es salgo que lo he meditado mucho, porque el día que me enamore o vuelva a casar tendría que ser con una persona que ya haya vivido, que tenga experiencia, porque sería egoísta de mi parte estar con una persona soltera que no tenga hijos y alimentar ese plan que yo aún no lo quiero.

Además, la persona que te pretenda también tiene que aceptar al ‘pollito’...

Claro, pero mira, si la situación con el papá de mi hijo no va bien, imagínate lo que podría pasar con otra persona.

Entonces, ¿por qué te vinculan tanto con Jerson Reyes?

Lo que pasa es que si quiero salir con alguien o tomar un trago o ir a bailar, estoy en todo mi derecho porque estoy separada de Pablo (Donayre) desde marzo del año pasado. Yo no dije nada porque él se enfermó de coronavirus, pero ya estábamos separados. En junio del año pasado Magaly (Medina) sacó una nota en la que dije cuál era mi situación con él y los problemas en sí fueron en noviembre.

¿Qué tipo de problemas?

Lo que pasa es que cuando tú estás sola, todo va bien (la relación de padres), pero cuando empiezas a estar con alguien eso le puede molestar a la otra persona.

Pero eso es falta de madurez de la otra parte...

(Asiente con la cabeza) La verdad, no creo que el papá de mi hijo esté solo tanto tiempo y más si es hombre y en el mundo en el que se desempeña donde siempre está rodeado de mujeres, es obvio, pero bueno, es su problema.

Esa es la mentalidad de muchos peruanos, que son como el perro del hortelano que no comen ni deja comer, puro machismo.

Así es, pero a esta altura de mi vida he separado todo el tema del padre de mi niño, porque tengo que trabajar, juntar plata para el nido y también me he dicho que soy una mujer joven y si me invitan a salir, por qué no hacerlo. Si tengo a alguien que me agrada y la pasamos bien, así sea el que barre, el DJ, pues tampoco tengo que darle explicaciones a nadie. Lo del 14 de febrero (cuando la grabaron con Jerson Reyes) pasó porque no me oculto. Si tengo una relación formal con él o me voy a casar, no te sabría decir lo que sucederá, pero no me escondo, soy una persona soltera igual que él. El día que me vean de la mano con alguien es porque hay algo más, porque no soy de esas personas que aceptan salir ‘caleta nomás’, o estás o no estás.

¿Nada de ‘salientes’ o ‘amigos con derechos’?

Para nada. A mí no me van a ver esta semana saliendo con él y la próxima con otro. Si salgo con una persona es porque disfruto su compañía y esa persona me agrada.

¿Jerson ya olvidó a Yahaira?

(Ríe) Creo que estuvo (después de Yahaira) con otra chica.

¿Te va a conquistar poco a poco?

Solo espero que la persona que se me acerque, me respete.

¿Qué sientes cuando dicen que es un ‘snack’?

Hoy en día está muy de moda tener el bocadito, el entremés. Lamentablemente para algunos hombres yo no soy de bocaditos o entremeses, porque soy una mujer de relaciones largas. Con ‘Chemo’ (Ruiz) me casé, con Luigi (Carbajal) estuve cinco años, con el padre de mi hijo seis años, a mí no me vas a ver picoteando aquí o picoteando allá, o disfrutando mi soltería chapando con uno o con otro, no. Sé que está de moda darle ese calificativo, pero conmigo no, pues si decido escuchar una conversación de un hombre es porque ese hombre me interesa, sino para qué le voy a dar mi tiempo.

No hay tiempo que perder...

Exacto, no estoy para snacks, estoy para plato de fondo, ja, ja, ja.

Cambiando de tema, ¿Dónde pasarás Semana Santa?

Estaré con mi hijo porque el 9 de abril cumple 3 años y le haré su fiesta, y estaré un poco gastada. En este momento mi escala de prioridades es así: Mi hijo, mi trabajo y tercero ya puede venir un cariño.