La modelo Dorita Orbegoso desmintió que esté separándose del padre de su hijo, Pablo Donayre, con quien mantiene una relación de más de cinco años.

Dorita, el programa ‘Magaly TV: La firme’ emitió un informe señalando que estás soltera y separada del papá de tu hijo. ¿Es verdad?

Sí, lo vi (el programa) y me sorprende bastante. No sé por qué la gente de Magaly ha sacado eso. Yo estoy con el papá de mi hijo, estamos bien, así que no sé por qué han afirmado eso.

En tu programa ‘La reina de la noche’ afirmaste que estabas soltera. ¿A qué se debió que digas eso?

El ‘Pato’ Ovalle estuvo de invitado en mi programa y él siempre me molesta con mi matrimonio. Se suponía que me habían pedido la mano, pero nada que ver. Yo no me voy a casar, no está en mis planes y así me quedaré por mucho tiempo. Ahora tengo otras cosas en mente como para pensar en el matrimonio o tener otro hijo.

Sin embargo, recordemos que en agosto pasado la ‘morocha’ celebró su quinto aniversario junto a su novio Pablo y se conoció que le habría pedido matrimonio, pues se divulgaron algunas fotos de la reunión donde ella lucía orgullosa un anillo. Además, su pareja la sorprendió llevándole serenata.

“Estoy feliz, pero esas cosas (detalles del compromiso) son personales”, comentó Orbegoso a Trome.

Recordemos que Dorita ya estuvo casada en el 2011 con el futbolista Marco ‘Chemo’ Ruiz, cuando ella era figura del programa ‘Recargados de risas’, de América Televisión.