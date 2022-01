QUÉ FUERTEEE. Luego de las imágenes difundidas por Amor y Fuego, en las que se ve a Dorita Orbegoso y Jerson Reyes disfrutando de un caluroso día en un recreo campestre, la novia del pelotero se pronunció y aseguró que se enteró que la estaban engañando por el programa de Rodrigo González.

Greis Keren, una modelo de 34 años, fue consultada por las cámaras de Amor y Fuego sobre el ampay. “Lo vi tres días antes, fuimos a comer enchiladas y luego él sabe lo que pasó... por eso es que cuando me mandaron el video, le dije ‘oye qué pasa aquí'”, indicó.

En ese sentido contó que se comunicó con Jerson Reyes por Instagram y le dijo de todo. “Pena me das infeliz, eres un pobre infeliz... falso de mier... qué asco me das, eres un pobre infeliz, solo te digo eso, por qué ch... estuviste conmigo”, le dijo indignada. En ese momento él le contestó y le reclamó por engañarlo también.

“Yo sí agradezco al universo que realmente me quitó un peso de encima, porque sí, en su momento me enamoré... Es todo lo que se dice en televisión, ahora sí lo comprobé... el karma existe”, acotó Greis Keren.

Greis Keren, quien hasta hace unos días era la ‘firme’ de Jerson Reyes, se enteró que la estaba engañando por las imágenes de Amor y Fuego.

EL AMPAY DE DORITA Y JERSON

Dorita Orbegoso y Jerson Reyes, expareja de Yahaira Plasencia, fueron captados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. El programa emitió algunas imágenes donde aparecen juntitos pasando días de verano en una popular piscina.

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre compartieron las imágenes que demostrarían el inicio de una posible relación entre Dorita y Jerson, sin embargo, la modelo lo ha negado rotundamente.

Esta mañana, Dorita Orbegoso apareció en Latina bajo la co-conducción de ‘Mujeres al Mando’, donde aprovechó el momento para aclarar si tiene un romance o no.

“Soy una mujer soltera, he pasado por etapas bastante difíciles en mi vida, este 2022 he decidido estar tranquila. Soy mamá y papá para mi pequeño que debe estar viendo el programa, no sabe mucho del tema”, dijo la modelo.

En ese sentido, evitó decir que está conociendo a Jerson, pues aseguró que es parte de su vida privada, la cual mantiene alejada de los reflectores.

“Por las personas que me puedan involucrar, yo soy una persona soltera, no tengo por qué darle explicaciones a nadie de mi vida privada. Considero que desde que mi hijo nació, mi vida privada la voy a mantener..., y si el día que yo me enamore, eso va a pertenecer a mi vida privada y no tengo por qué esconderlo”, recalcó.

