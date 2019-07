Dorita Orbegoso sobre presencia de Tilsa Lozano en 'Reinas del Show': "Le faltó profesionalismo" 

Momentos de tensión se vivieron la noche del sábado en el set de ‘Reinas del show’ con la presencia de Tilsa Lozano, quien llegó como nueva jurado, al estar frente a Dorita Orbegoso.



Aunque Tilsa Lozano le recordó en pantallas que durante la semana se había referido a ella en un par de oportunidades, supo reconocer la buena presentación de la bailarina y le otorgó un puntaje extra.



Sin embargo, Dorita Orbegoso quedó bastante afectada por la presencia de la ‘Vengadora’, pues al final del programa la calificó de poco profesional.



“Lo que creo es que ella no separa sus sentimientos o sus incomodidades con un puntaje, hay que ser profesional”, dijo Dorita Orbegoso, visiblemente molesta tras terminar su presentación en la pista de baile.



“A mí (no me faltó) nada. A ella le faltó profesionalismo para darme el punto”, añadió Dorita Orbegoso, quien prometió llegar a la final del reality, porque -asegura- ya lo ‘decretó’.



En tanto, Tilsa Lozano mostró una actitud menos confrontacional, indicando que ‘sí le dio un punto adicional’.



“He venido a realizar mi trabajo de la mejor manera y me puedo ir tranquila”, expresó Tilsa Lozano a su salida del programa.



Por otro lado, la ‘Vengadora’ hizo mutis cuando se le tocó el tema de Juan Manuel Vargas.



Hace poco Dorita dijo que seguías hablando de Juan Manuel...

No tengo nada que decir de ella.



¿Y de Juan Manuel, que al parecer está en crisis financiera?

Tampoco.



(Frank López)