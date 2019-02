Dorita Orbegoso recordó a Tilsa Lozano que tuvo varios fracasos en la televisión: "El público extraña a Karen Schwarz"

“El público extraña a Karen Schwarz”, indicó Dorita Orbegoso, quien opinó sobre el bajo rating del programa que conduce Tilsa Lozano, ‘En exclusiva’.



Además, reveló que la han ‘vetado’ del mencionado espacio de Panamericana Televisión, a raíz del ingreso de la popular ‘Vengadora’.



“¿Qué me parece el programa de Tilsa? Te puedo hablar de Karen, me encanta y se le extraña. Es una chica muy elegante, se viste muy bien y es una señora. El público la extraña”, sostuvo Dorita Orbegoso.



Antes te invitaban seguido a ‘En exclusiva’...

Estoy vetada de ‘En exclusiva’. Antes me invitaban, pero ya no.



¿Crees que Tilsa te invite al programa?

Amigas no somos y no creo que lo haga, además, ella no necesita de mí.



Las cifras de su programa no levantan... ¿A qué crees que se deba?

Puedo decir que el respeto del público se ve en las cifras y si la gente no te quiere es porque tu rating está bajo. Ha tenido bastantes fracasos en televisión, incluso cuando tuvo un programa en la mañana (‘Los Lozano’) en Latina. Es cuestión de engancharse con el público. Además, creo que la ropa que usa no es la adecuada.



EN LOS DESCUENTOS



Asimismo, comentó que está emocionada porque dentro pocas semanas dará a luz a su primogénito.



“Ya no falta nada para que nazca mi bebé, nace para fines de marzo o primera semana de abril”, mencionó Dorita, quien anunció el concierto de ‘Los 4 de Cuba’ y ‘La Charanga Habanera’, que será este sábado 16 en el ‘Lawn Tennis’ de Jesús María.



“He formado una empresa (‘Barrio Hight Records’) con mi novio y trabajamos juntos para los pañales de mi hijo”, indicó.