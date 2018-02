Juntas, pero no revueltas. Así estuvieron las modelos Rosángela Espinoza y Dorita Orbegoso, durante la inauguración del nuevo hotel de la cadena Rústica, ubicado en La Laguna Azul de Tarapoto, lugar hasta donde llegaron mencionadas modelos que participaron de un desfile.



En tanto, la modelo Dorita Orbegoso evidenció su incomodidad, tras enterarse que la denominada ‘chica selfie’ habría pedido a los organizadores del evento no desfilar junto a la morocha. “Estoy feliz de estar en Rústica, sobre todo porque conozco a Mauricio Diez Canseco que es como mi padrino en el mundo de la comicidad. Me ha encantado el desfile, Mauricio siempre nos tiene acostumbrada a pasarelas como la de Victoria’s Secret. ¿Si Rosángela no quiso desfilar conmigo? Trabajo es trabajo, pero si tú tienes reglas o condiciones, o si no quieres trabajar al lado de una persona, pues simple... no vienes o ¿para qué aceptas?”, expresó Orbegoso, a quien se le notó bastante fastidiada.



Asimismo, Dorita aclaró que jamás ha tenido algún problema con Espinoza, a quien no tuvo problema en saludar con un beso en la mejilla, pese a que Rosángela se mostró indiferente con ella. “No tengo ningún problema, por eso la saludé y todo”, indicó Dorita, quien deslizó que Rosángela estaría enojada con ella, a raíz que criticó su regreso a ‘Esto es guerra’, tras la pelea que tuvo con Yahaira Plasencia. “¿Si le molestó lo que dije? Imagínate... Si yo me molestara con cada persona que sale a hablé de mi, no tendría amigos ni compañeros de trabajo. A mi no me parecen muchas cosas, pero eso no significa que sea la dueña de la verdad. Si tiene la posibilidad de trabaje y ser una chica reality, bien por ella. Cada uno maneja su vida personal y trabajo como quiera, pero estoy en contra de la agresión y de los malos tratos, más aún cuando eres reincidente. El público merece respeto, hay que tener modales. No me parece que una persona que una persona que agrede físicamente en un horario de protección al menor regrese a un programa, cuál es visto por niños”, refirió Orbegoso.



Dorita, Rosángela se mostró indiferente contigo... ¿Qué te pareció su comportamiento que tuvo en la inauguración del nuevo hotel de Rústica?

Eso muestra el tipo de educación que tiene. Me pareció aniñado, estúpido y poco profesional. Soy una profesional, nunca he tenido problemas, solo comenté sobre su regreso al reality. Si yo me voy a poner a discutir o con engreimientos cojudos con toda la gente que habla de mi, no tendría eventos. Que agradezca que Mauricio le ha considerado para la inauguración, porque que yo sepa desde la patada que tuvo con Yahaira no tiene eventos. Tomo las cosas de quién venga, si fuera una Sofia Franco, Gisela Valcárcel o Maju Mantilla, me podría afectar su reacción, pero ¿quién es ella? ¿A quien le ha ganado?. Cuando se enteró que iba a estar yo, dio a elegir, o ella o yo, pero no le hicieron caso. Tuvo que trabajar, porque no le iban a pagar y necesita la plata.



¿Qué le aconsejarías?

Solita tendrá que pisar tierra, porque su carrera está de capa caída. Que pise tierra, tendrá que aprender a lidiar con los comentarios. Es una chica que no tiene talento, hizo su berrinche por las puras, más allá de solo ser una chica que se toma fotos, no es conductora, ni actriz ni animadora ni tampoco es modelo, porque mide 1.30cm creo. Creo que tantas extensiones le atrofian un poco el cerebro, hay que bajarle 5kg de pelo porque le jala las ideas y le está atrofiando un poquito el cerebro.



IGNORA A DORITA

Por su parte, Rosangela Espinoza se mostró contenta de haber sido elegida como madrina de la inauguración del nuevo hotel Rústica, ubicado en La Laguna Azul de Tarapoto, pero evitó aclarar si tiene una amistad o enemistad con Dorita. “Estoy contenta de pertenecer a la familia de Rústica, porque sus hoteles son A1. ¿Si tengo rencilla con Dorita? Para nada, estoy aquí haciendo mi trabajo y es mejor no traer cosas que no vienen al caso. Desconozco lo que dijo. ¿Si es mi amiga? No voy a responder cosas que no tienen sentido”, sostuvo Espinoza.



LA CRITICÓ POR PELEA

Cabe recordar que hace unos días Dorita Orbegoso arremetió contra Rosángela, tras reaparecer en la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, tras su pelea física que tuvo con Yahaira Plasencia.



“El público necesita respeto, encima Rosángela tuvo un altercado con Génesis (Tapia) en el pasado, por domingo si la llamábamos ‘pollangela’. Ella es reincidente y con una falta de respeto que puedes esperar. No sé cómo la producción (del reality) manejará ese tema, pero el programa se va a convertir en un ring de box. Ya que no está Kina (Malpartida) quizás están buscando su reemplazo”, mencionó Dorita.

