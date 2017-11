Dorita Orbegoso es una de las figuras más hermosas de todo Chollywood. La bailarina, que actualmente participa en el reality de competencia Combate, sabe cómo sacar provecho de su belleza para alegría de sus fans.

A través de su cuenta Instagram, Dorita Orbegoso comparte pícaras publicaciones con sus seguidores. Es más, la actual chica reality también comparte fotografías de los tatuajes que tiene en el cuerpo.

Uno de los tatuajes más sexys de Dorita Orbegoso es el que tiene en toda la espalda. Este dibujo termina en la zona lumbar, sin dejar nada a la imaginación.

Tras terminar su relación con Luigi Carbajal, Dorita Orbegoso decidió eliminar un tatuaje de su muñeca y reemplazarlo con otro. La bailarina se tatuó una flor en la muñeca derecha, donde hace casi cinco años tenía las iniciales ‘D L’ y la fecha ‘02-07-11’.

Uno de los más recientes tatuajes que se ha realizado Dorita Orbegoso es en el lado izquierdo del abdomen. En él, se ven unas palomas blancas revoloteando cerca a un nido. Finalmente, la bailarina muestra una flor cerca a una de sus nalgas.

En una reciente entrevista, Dorita Orbegoso reveló que está estudiando administración de empresas y que tiene buenas notas en clases. La bailarina contó que estudia con chicos de 19 años de edad, sin embargo, ella prefiere trabajos individuales para evitar hacer equipo.

"Es un poco complicado estudiar con chicos tan jóvenes que quizás no están enfocados en sus estudios. Por eso, yo llego, me siento en la carpeta de la primera fila, no hablo con nadie, no hago trabajos grupales sino sola para evitar dar mi número telefónico", contó en una entrevista Dorita Orbegoso.

