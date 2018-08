Dorita Orbegoso a Tilsa Lozano: "Tengo 12 años en la televisión, no tres segundos" | ENTREVISTA

La modelo Dorita Orbegoso puso en tela de juicio los constantes viajes que realiza Jamila Dahabreh, con quien coincidió en Rusia, para alentar a la selección nacional en el Mundial.



“Conozco a Jamila. Ella debería hablar cómo hace, porque ha ido a más países que yo, tiene una tienda carísima en Conquistadores (San Isidro), que no sé cómo la mantiene. Ella debería hablar cómo hace, porque es modelo y no sabemos bien a lo que se dedica, pero es válido viajar. En mi caso, soy una mujer independiente y tengo mi pareja, pero todo es 50 y 50. Gano mi plata y viajo”, manifestó Dorita.



¿Conoces de cerca a Jamila?

La he visto en los partidos porque es bien amiga de Jefferson (Farfán). Fue a Rusia y no sé cómo hizo. Que cuente el secreto, porque a mí me costó dos años de ahorros.



¿Crees que Jefferson la ayudó, pues Jamila dice que es su amigo?

Sí es así, pues bien jugado. Si tiene su auspicio, es mejor mantenerlo en secreto.



De otro lado, Tilsa Lozano te sugirió que aproveches tus ‘tres segundos de fama’...

Gracias a Dios tengo 12 años en la televisión, no tres segundos. Nunca he necesitado hablar de otras personas para salir en prensa. Además, no me colgaría de Tilsa, me colgaría de una superestrella, pero ella no es bailarina ni conductora, porque los pocos programas que ha tenido, han durado poquísimo.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE