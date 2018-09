Dorita Orbegoso a Tilsa Lozano: "Tiene envidia a Vanessa Terkes" | ENTREVISTA

Dorita Orbegoso lamentó que Tilsa Lozano critique a Vanessa Terkes por su matrimonio, pues al parecer debe tener envidia de que ‘Miguelón’ no le haya propuesto casarse.



“Vanessa Terkes es una chica increíble, buenísima onda, amigable, sencilla y estoy feliz por su matrimonio. La he felicitado, le he dado mis mejores vibras y le he pedido que no haga caso a las críticas, que le resbalen”, enfatizó Dorita Orbegoso, quien estuvo como invitada en ‘Los cuatro finalistas’.



¿Qué te han parecido las críticas de Tilsa contra Vanessa?

Creo que es envidia. Todo el mundo le está deseando felicidad a una pareja que derrocha amor y ella dice ‘ojalá que te dure’... eso es envidia porque no se casa o es una indirecta para ‘Miguelón’. Cuando el matrimonio no es para ti, no es para ti, y uno tiene que aprender a vivir feliz. Tilsa acaba de ser madre por segunda vez, que disfrute de su hijo, es su momento, ¿o quiere ser la segunda Magaly?



¿Crees que con un programa de chismes la haría?

Parece que quiere tener un programa así, eso de las críticas destructivas me parece ridículo, sobre todo cuando se trata de un matrimonio.



¿Te gustaría volver a la televisión con un formato como ‘Los cuatro finalistas?

No sé si podría darse la oportunidad de entrar como retadora, pues la competencia es muy fuerte. Me encanta el baile y veremos qué pasa más adelante. También tengo pendiente una conversación con Cathy Sáenz (productora de ‘Combate’) y otra con un programa cómico.