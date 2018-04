Dorita Orbegoso sobre Tilsa Lozano: "No somos de la misma generación" [VIDEO y FOTOS]

Dorita Orbegoso desea que no la confundan con Tilsa Lozano, pues asegura que tiene la sensualidad y el cuerpazo de

Jennifer Lopez.



“No tengo problemas con Tilsa Lozano, no somos de la misma generación ni tenemos las mismas amistades. En un momento habló mal de mí cuando estuvo como jurado de ‘El gran show’ y dijo que mi bailarín no me podía cargar, pero yo sigo brillando con luz propia, no necesito hablar de ella para tener trabajo”, indicó Dorita Orbegoso.



Te llamó ‘patética’...

A toda acción hay una reacción, no soy una tonta y sé defenderme. Estoy tranquila, pero tampoco me quedo callada si pasa algo en el programa (‘Combate’).

Isabel Acevedo sorprende con imitación en tono de burla de Tilsa Lozano

Hasta comentó que tienen la voz parecida...

Por eso estudiaré locución y canto para cambiar un poco mi voz. No quiero que me confundan con Tilsa, yo tengo la sensualidad y el cuerpazo de Jennifer Lopez.



¿Estás estudiando actuación?

Llevé unos cursos con Norma Martínez porque me interesa incursionar en este campo. Tampoco descarto conducir en un futuro.