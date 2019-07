Dorita Orbegoso y Tilsa Lozano se vieron las caras en 'Reinas del show' | VIDEO

Dorita Orbegoso y Tilsa Lozano se vieron las caras en 'Reinas del Show'. La 'Vengadora' no desaprovechó la oportunidad en recordarle a la bailarina sus polémicas declaraciones contra ellas que realizó en los últimos días.

Dorita Orbegoso salió al escenario para sorprender a sus fanáticos al ritmo de "La culebritica" del Grupo 5. Tilsa Lozano se encargó de evaluar su participación de manera imparcial.



"No lo puedo creer, pero ¿Tilsa qué va a calificar? Ella no puede calificar caderas. ¿Cómo haríamos con ‘tilín tilín’?" , dijo Dorita Orbegoso sobre el regreso de Tilsa Lozano a 'Reinas del show'.

Dorita Orbegoso manifestó que se encuentra muy feliz con el reto de cumbia en la pista de baile. "Me estoy esforzando mucho porque tuve una cesárea", indicó. "Yo dejé de bailar hace un año y ahora estoy acá".

La modelo se presentó con un vestido amarillo que hacía resaltar su belleza en el escenario de "Reinas del show".

Dorita Orbegoso en Reinas del show. (Video: América Televisión)

"Queremos exigirte más. La conexión con tu bailarín me encantó" , indicó el jurado en "Reinas del show". Tilsa Loza, invitada como jurado en la gala, indicó que Dorita lo hizo "espectacular".

Por su parte, Santi Lesmes manifestó que no le gustó la presentación de Dorita Orbegoso. "Te ha faltado mucha fuerza. No he visto energía" , indicó.