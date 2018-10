Dorita Orbegoso (31) atraviesa uno de sus mejores momentos, pues está esperando a su primer bebé, fruto de la actual relación que tiene con su novio, con quien lleva más de tres años de relación.



Se sabe que la modelo habría cumplido tres meses de gestación y ayer, por la mañana, estuvo en una conocida clínica de Lima, donde asistió para realizar su control de embarazo.



Asimismo, Dorita Orbegoso ha evitado dar detalles de su ‘interesante estado’, pero utilizó sus redes sociales para manifestar que está viviendo la mejor etapa de su vida y anunció su retiro de las pasarelas.



“Ayer fue un día maravilloso, desde hace un mes decidí no hacer más desfiles ni presentarme en discotecas. Estoy en la mejor etapa de mi vida, creciendo, mejorando y aprendiendo. Me apasiona mucha la conducción y continúo preparándome para ser la mejor. Estoy en el mejor momento de mi vida y disfrutando cada oportunidad que Dios me da”, manifestó Dorita Orbegoso en su cuenta personal de Facebook.



En tanto, un amigo, allegado a Dorita Orbegoso, contó que se encuentra muy feliz con su embarazo que fue planeado con su pareja.



“Dorita está pasando por la mejor etapa de su vida y ha comentado a su entorno que se siente una mujer bendecida, pues ella anhelaba mucho convertirse en mamá. Su embarazo fue planeado, ella sabía la noticia desde las primeras semanas, pero no la comentó a nadie, porque quería esperar que pasen los primeros tres meses que son difíciles en toda gestación”, precisó el amigo de Dorita Orbegoso.