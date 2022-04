Dorito Orbegoso se pronunció sobre la ruptura de Vania Bludau y Mario Irivarren y dijo que esa ‘situación se veía venir’, después que la modelo anunció, con un comunicado, en su cuenta de Instagram que decía: ‘Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte’.

“Eso se veía venir, es que los dos son seres que necesitan ser admirados, siento que uno no puede brillar más que el otro. Si ella dice me corto el pelo, él comenta yo tengo más musculo, eso tarde o temprano iba a pasar, es difícil mantener una relación donde cada uno quiere ser el centro de atención y por la explosiva y como es ella, creo que Vania terminó la relación, pues pensó que Mario no puede maquillarse más que ella, ja, ja, ja”, dijo Dorita sobre la pareja.

LA HISTORIA DE AMOR

Mario y Vania se conocieron cuando participaban del desaparecido reality ‘Combate’, en el año 2015. Tiempo después, el modelo continuó con su carrera como chico reality en ‘Esto es Guerra’, mientras que ella decidió viajar al extranjero para labrar su futuro, incluso se le captó trabajando de mesera, por un tiempo.

Durante su estancia en Estados Unidos, Vania Bludau mantuvo una relación amorosa con Frank Dello Russo, con quien pensaba casarse tras haber aceptado el anillo de compromiso que le dio durante unas vacaciones. Sin embargo, el amor terminó luego que la modelo descubrió que él tenía una cuenta en la aplicación de citas ‘Tinder’.

Por su parte, Mario Irivarren mantuvo polémicas relaciones con Alondra García Miró e Ivana Yturbe, con quien protagonizó diversos escándalos debido a la inestabilidad de su romance.

A mediados 2020, Vania Bludau y Mario Irivarren iniciaron una serie de coqueteos durante unas transmisiones en vivo que realizaban durante la pandemia, debido a que ella aún estaba en el extranjero.

Sobre la posibilidad de iniciar un romance con Mario Irivarren, Vania Bludau indicó: “Mario está soltero, yo acabo de terminar una relación también. Nos llevamos superchévere y todo puede pasar. El único tema es que yo estoy en Miami, y Mario en Lima”.

Fue el 5 de diciembre del 2020 que Mario Irivarren se animó oficializar su relación. Durante un viaje a Panamá, el entonces guerrero escribió en la arena “¿Quieres ser mi novia?”, a lo que Vania Bludau respondió de forma afirmativa.

“Le pedí a la vida que me pasaran cosas bonitas, y pasaste tú! ❤️Gracias por este fin de semana a tu lado, sabía que la íbamos a pasar increíble, pero no me imaginé que iba a ser tan perfecto! @vaniabludau” comentó Mario en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, Mario Irivarren tuvo que viajar a Estados Unidos para continuar su romance con Vania Bludau debido a que ella estaba residiendo en este país hasta que finalmente decidió regresar al Perú.

MÁS INFORMACIÓN: