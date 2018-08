Dorita Orbegoso publica atrevido baile para combatir el intenso frío y muestra este íntimo tatuaje ¡Qué hot! | VIDEO 

La sensual Dorita Orbegoso ha decidido dejar de lado los dimes y diretes con Tilsa Lozano y esta semana volvió a engreír a sus seguidores con un sensual video, donde saca a relucir todas sus bondades, sobre todo lo sexy que luce al bailar en Instagram, cuyas imágenes tienen más de 15 mil reproducciones y cientos de comentarios.



“Si tienes frío... bailas 💃🎶🎤 LA VIDA ES BELLA........ qué hacen ustedes para botar el estrés me cuentan?”, escribió Dorita Orbegoso en Instagram, donde colocó el sexy baile y en el que saca a relucir un íntimo tatuaje que pocos conocen.

Dorita Orbegoso está camino a convertirse en la 'chica de los tatuajes', ya que cada cierto tiempo se hace uno en lugares estratégicos y que muestra cada vez que luce algún sexy atuendo o bikini y lo comparte en sus redes sociales.

En su sexy video de Instagram, más de un usuario ha aprovechado para dejarle comentarios subidos de tono, así como también han señalado que tiene buen ritmo al bailar y le aconsejaron que vuelva a participar en el reality de Gisela Valcárcel.

Dorita Orbegoso y Tilsa Lozano hace unos días se dijeron la vela verde luego que la 'exvengadora' criticara a las chicas reality-entre ellas la exchica reality -por sus viajes lujosos en el mundo.



“¿Estás diciendo que la prensa no ha dicho la verdad?”, comenzó Dorita Orbegoso, a lo que Tilsa Lozano solo hizo una mueca en el rostro cómo preguntándose a qué venía la pregunta de la bailarina.



“¿O sea (Tilsa Lozano), no has hablado de mí, no has hablado de mis viajes, no has hecho ningún comentario sobre mi persona?”, repreguntó Dorita Orbegoso.