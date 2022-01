¿NUEVO ROMANCE? Dorita Orbegoso y Jerson Reyes, expareja de Yahaira Plasencia, fueron captados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. El programa emitió algunas imágenes donde aparecen juntitos pasando días de verano en una popular piscina.

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre compartieron las imágenes que demostrarían el inicio de una posible relación entre Dorita y Jerson, sin embargo, la modelo lo ha negado rotundamente.

Esta mañana, Dorita Orbegoso apareció en Latina bajo la co-conducción de ‘Mujeres al Mando’, donde aprovechó el momento para aclarar si tiene un romance o no.

“Soy una mujer soltera, he pasado por etapas bastante difíciles en mi vida, este 2022 he decidido estar tranquila. Soy mamá y papá para mi pequeño que debe estar viendo el programa, no sabe mucho del tema”, dijo la modelo.

En ese sentido, evitó decir que está conociendo a Jerson, pues aseguró que es parte de su vida privada, la cual mantiene alejada de los reflectores.

“Por las personas que me puedan involucrar, yo soy una persona soltera, no tengo por qué darle explicaciones a nadie de mi vida privada. Considero que desde que mi hijo nació, mi vida privada la voy a mantener..., y s i el día que yo me enamore, eso va a pertenecer a mi vida privada y no tengo por qué esconderlo ”, recalcó.

