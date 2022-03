La modelo y conductora Greis Keren, expareja de Jerson Reyes, no cree que la relación del futbolista con Dorita Orbegoso vaya a durar mucho tiempo y le pide que tenga cuidado para que no le pase lo mismo que a Yahaira Plasencia.

Hace unos días, Dorita fue entrevistada por el programa ‘D´mañana’ y no quiso responderte, señalando que no habla de terceras personas y sin explicar los chats que mostraste en su momento...

Bueno, es obvio que la señora Dora no me va a mencionar porque ambos quedarían como mentirosos. Ellos ya salían antes de que salgan esas imágenes en ‘Amor y fuego’, pero es mejor que no me mencione porque no pertenezco a ese mundo, pero siempre todo se sabe.

Pero también has dicho que le deseas lo mejor a Jerson y Dorita...

Claro, eso siempre y lo hago de corazón. Sobre su oficialización es un tema de ellos, a mí en verdad, me dio vergüenza oficializarlo, no es para presentarlo en las redes sociales.

Lo dices porque muchas figuras en la farándula le han recomendado a Dorita que tenga cuidado con Jerson, por lo que le hizo a Yahaira Plasencia.

Eso y más, yo le digo lo mismo.

Entonces, ¿no les das mucho tiempo juntos?

Ja, ja, ja... lo dudo. Salvo que ella lo mantenga y le compre cosas.

Pero él es un futbolista profesional de fútbol...

Ja, ja, ja.. pero le pagan mil soles, conmigo nunca tenía plata. Por eso, él ha sido el único y último pezuñento de mi vida.

LE RECLAMÓ A DORITA

La conductora Greis Keren conversó con el programa “Magaly TV: La Firme” y a través de capturas de chats de WhatsApp evidenció que Jerson Reyes salió con Dorita Orbegoso mientras tenía una relación sentimental con ella.

Greis Keren indicó que antes del ‘ampay’ de Dorita y Jerson en el programa ‘Instarándula’, la animadora revisaba sus estados en redes sociales.

“La señora (Dorita Orbegoso) estaba viendo mis estados de WhatsApp y ahora entiendo por qué y de ahí salieron las imágenes (el ampay que presentó ‘Instarándula’)”, declaró Greis para el espacio de Magaly Medina.

La expareja de Jerson Reyes también mostró conversaciones que mantuvo con el deportista al enterarse de sus comprometedoras imágenes con Orbegoso, donde le reclama por su deslealtad.

“Qué pena me das, eso es lo que siempre buscabas. Lo que hiciste no tiene tiene perdón de Dios”, le dijo Greis Keren a Jerson Reyes en WhatsApp.