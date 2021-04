“‘Bianca es una chica súper fresca, es recontra vaga, pero inteligente. La relación con su mamá es complicada, chocan siempre, ella busca su atención porque para la mamá todo gira alrededor de ‘Fiorella’ (Mayella Lloclla). Por otro lado, es la ‘niña de los ojos’ de su papá”, afirmó Karime Scander.

‘Bianca’ es un reflejo de una sociedad frívola, que vive en su ‘burbuja’

En cierto modo ha crecido en un entorno muy privilegiado, tiene una vida muy cómoda, quieras o no vive en una burbuja y para ella es normal. Simplemente es la vida que le tocó vivir y, obvio, que aprovecha todos estos lujos.

¿Qué tiene ‘Bianca’ de Karime?

Si me pongo a pensar somos bien opuestas. Igual siempre en un personaje trato de encontrar esos puntos en común y ya después crear el personaje a partir de eso. Y algo que he encontrado es esa frescura que quizá ella pueda tener. Yo más bien soy práctica, extrovertida, entonces por ese lado he tratado de encontrar el camino para hacer un personaje súper opuesto a mí.

¿Siempre te ha gustado la actuación?

Era algo que tenía claro hace muchos años y siempre me imaginé actuando. Mi primer trabajo profesional fue en el 2019 para una película y luego, debuté en televisión con la novela ‘En la piel de Alicia’

¿Cómo te afectó la pandemia?

Ha sido un poco difícil porque estoy en la edad, tengo 22, que quieres aprender más, hacer más cosas. A parte estoy en la Universidad, tenía un montón de planes, pero la pandemia los retrasó. Fue como un ‘baldazo de agua fría’, pero me dije ‘no hay que hacer rollos, sino buscar soluciones’ y poco a poco me fui organizando. Pude grabar en plena pandemia ' Mi vida sin ti’, fue una experiencia increíble. Entonces, poco a poco todo se fue acomodando

También el encierro cambió tus prioridades de vida..

Sí, primero está el tema de cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, hay que aprovechar el momento, el hoy porque no sabemos qué pasará mañana. Lo otro es el valor de la familia, los amigos. Yo soy de Chiclayo, en Lima vivo sola porque me mude a los 16 años, para estudiar en la Universidad. Durante la pandemia ni siquiera pude viajar a ver a mi familia, ha pasado un año que no los veo.

Karime Scander dicen que 'Bianca' busca el cariño de su madre

Vives sola desde los 16 años, ¿eres bien independiente?

Siempre he sido independiente. No me costó mucho venir acá porque tenía esta idea de aprender, quería hacer teatro. Tenía un poco de miedo, pero vivir sola me ayudó a madurar, crecer, a aprender a valerme por mi misma.

¿Habrá sido difícil?

Me ha ayudado muchísimo y no me arrepiento de haber venido tan joven.

¿Estás enamorada?

Ahora estoy en una relación, ya hace buen tiempo, y estoy tranquila, feliz. Por ese lado siento que logré un equilibrio en todos los sentidos, en mi chamba, con mis estudios, en la parte amorosa también.

¿Él es actor?

No, estudia Administración. Cada uno en lo suyo creciendo porque yo tengo un montón de metas, él también. Nos apoyamos para que cada uno crezca y cumpla sus metas.