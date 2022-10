La Dra. Fit, María Elena Leiva Corcuera, fue acusada por 5 mujeres por malas praxis en cirugías estéticas, luego de inyectarlas con metacrilato, una sustancia peligrosa para el cuerpo. El semanario Hildebrant logró investigar la clínica de la especialista y recogió el testimonio de una de las afectadas.

De acuerdo con el semanario, la clínica Belleza Peruana de Leiva Concuera, ubicado en la avenida José Gálvez Barrenechea en San Borja, fue registrado en la SUNAT, pero no como un centro estético, sino sería un local dedicado a “actividades médicas, odontológicas y venta al por mayor de productos” , indicaron.

El testimonio de ‘Karina’

‘Karina’, llamada así para reservar su identidad, tenía el sueño de aumentarse los glúteos en el 2018 y visitó a dos cirujanos que le indicaron que debería hacerse una lipotransferencia, pero este tenía un tiempo de descanso de 30 días y era caro.

“ No me convenció porque necesita 30 días de descanso y no podía faltar tanto tiempo a mi trabajo . Además, me cobraban entre 16.000 y 17.000 soles”, señaló. Sin embargo, se dejó convencer por la Doctora Fit, ya que le explicó que el proceso que ella usaba era más rápido y menos costoso.

“Me dijo que el aumento de los glúteos era ambulatorio y que el mismo día que me colocaría el metacrilato podía ir a mi casa sin ningún problema. Era rápido. Eso me terminó de convencer” , agregó.

Unos meses después del procedimiento, le apareció una bola en el muslo izquierdo. Al acercarse a la polémica especialista para pedirle una solución, le envió pastillas y le cobró 100 soles por la consulta. A pesar de ello, ‘Karina’ sufrió fuertes dolores en las piernas y glúteos, síntomas de una necrosis por el metacrilato inyectado.

Finalmente, tuvieron que drenarle la grasa de los glúteos y llegó a invertir más de 80 mil soles en recuperarse, pero aún siente las dolencias, según cuenta al semanario.