AL FILO DE LA LEY. La influencer Dra. Fit grabó unos videos para su cuenta de Instagram donde declara que no cumplirá con la cuarentena obligatoria que exige el gobierno transitorio de Francisco Sagasti a todas las personas que regresan a Perú tras el cuatro de enero. María Elena Leiva aún se encuentra en Cancún.

Muy suelta de huesos, la Dra. Fit afirma que la norma le parece una “estupidez”. “La gente me está preguntando si es que no voy a trabajar por esa cuarentena absurda que están poniendo a todo aquel que llega al Perú”, menciona María Elena Leiva.

La influencer continúa despotricando contra la disposición del gobierno para evitar la propagación del Coronavirus. “Les comentó que claro que voy a trabajar ¿Ustedes creen que voy a cumplir semejante estupidez de norma. No hay forma, no se preocupen, no haré cuarentena”, menciona.

La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, se aplica a partir de hoy a “todos los peruanos, extranjeros residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al territorio nacional por vía de transporte internacional, independientemente del país de procedencia”.

