La Dra. Fit estuvo este jueves en el programa de Lady Guillén, Dilo Fuerte, para defenderse de las acusaciones de varios de sus expacientes, que denunciaron complicaciones tras aplicarles metacrilato en diferentes procedimientos estéticos.

Según aseguró, la noche del último miércoles, mientras se transmitían más denuncias en el programa de Magaly Medina, recibió amenazas de muerte. “El día de ayer en la noche, mientras estaban dando el programa de Magaly, justamente el paciente que se presenta en ell programa, que no tiene nada o si tiene, es algo como una espinilla, le dejó una pequeña huellita, ese paciente nos bombardeó el teléfono de llamadas y nos dejó unos mensajes donde me amenaza de muerte y con unas palabras impresionantes que no puedo decir en televisión nacional ”, dijo María Elena Leiva indicando que el caso saldrá esta noche en el noticiero 24 horas.

En ese momento, Lady Guillén le consultó si entablaría acciones legales contra las personas que la denuncian, “Por supuesto, ya estamos en eso, los trámites los estamos haciendo, ya estamos redactando las querellas ”, indicó la polémica especialista en medicina estética.

DRA. FIT SE PELEA CON LADY GUILLÉN

Maria Elena Leiva, más conocida como la Dra. Fit, se presentó la tarde de este jueves en ‘Dilo Fuerte’, el programa de Lady Guillén de Panamericana Televisión, para defenderse tras las acusaciones de sus expacientes, quienes dicen que les deformó el rostro tras aplicarle el polémico metacrilato.

La especialista empezó diciendo que las primeras dos denunciantes mintieron, ya que la peimera nunca tuvo complicaciones tras hacerle un procedimiento estético. “Ella un año después hace este show para ganar seguidores probablemente, ella dice que tuvo complicaciones, que lo demuestre, ella mintió, no la contemos. Y la otra yo le realicé un procedimiento gratis, la dejé regia y ahora, después de cuatro años, aprovechando el escándalo que tuve con la Policía, me escribe públicamente diciendo que me iba denunciar en Magaly”, acotó indignada.

En ese momento, Lady Guillén le consultó si todas las denunciantes estaban mintiendo y la Dra. Fit explotó. “No, no todas, las dos primeras... yo quiero contar las cosas como son, si me estás invitando a decir mi verdad, déjame decir la verdad”, indicó. “Pero también quiero preguntarle”, le replicó la conductora de Dilo Fuerte.

“Puedes preguntarme, pero yo te estoy contando de una por una porque el que nada debe nada teme, porque yo no tengo rabo de paja y por eso estoy acá, la Dra. Fit siempre da la cara. De esas dos personas ya te descarté, olvídalas”, dijo María Elena Leiva generando la reacción de Lady. “No me puedo olvidar porque sus caras están destrozadas”, contestó la presentadora.

La especialista arremetió nuevamente contra su entrevistadora y le reclamó porque no la estaba comprendiendo. “Estoy hablando de las dos primeras, entiéndeme, no estás entendiendo porque estás pensando que estoy hablando de las que sí tuvieron complicaciones”, aseveró. “Ya, pero igual, todas dicen lo mismo”, respondió Guillén.

“Si tú le vas a creer a lo que diga cualquiera... tienes que creer en la persona que tienes aquí en frente”, dijo la Dra. Fit mientras Lady aseguró que no le cree a nadie, solo escucha sus versiones y testimonios.

La Dra. Fit y Lady Guillén protagonizaron un tenso momento, La conductora de Dilo Fuerte le pidió calma para mantener una conversación alturada.

