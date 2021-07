ARREPENTIDA. Luego de haber protagonizado un nuevo escándalo, esta vez por insultar y discriminar a efectivos policiales mientras manejaba en estado de ebriedad; María Elena Leiva, conocida como La abuelita fit o doctora fit, se presentó en el programa de Amor y Fuego para realizar un mea culpa por su actitud.

La popular influencer fue entrevistada por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes cuestionaron su actitud frente a la Policía Nacional cuando fue intervenida por manejar ‘borracha’. Según dijo, no puede creer el momento que está pasando y que se siente angustiada.

“Yo misma no podía creer lo que dije, me quedé angustiada, lamento muchísimo lo ocurrido y estoy aquí para pedir perdón públicamente a la Policía Nacional porque el comportamiento que tuve esa noche no tiene justificación”, sostuvo.

Dra Fit tras por ofender a policías que la detuvieron por manejar ebria: “Saquemos lo positivo”

Además, la famosa doctora por promover una vida saludable, reconoció que ha cometido un grave error por conducir en estado de ebriedad luego de participar en una fiesta en plena pandemia.

“Cometí el grave error de manejar, no sé qué pude pensar... No sé cómo se me ocurrió ser yo que salió a manejar, no puedo creer que salí en ese estado”, dijo.

Sin embargo, Gigi Mitre se indignó cuando María Elena remarcó que a pese a tener esa actitud ofensiva con los efectivos debemos ver el lado positivo de esta situación. Según explicó, la ha ayudado a mejorar como persona y también a que otros aprendan a que “eso no se hace”.

“Todo pasa por algo y de cada situación negativa hay que sacar lo positivo... Que le sirva como ejemplo a las personas de lo que no se puede hacer”, precisó.

Finalmente, la Dra Fit contó que la han sancionado poniéndole una multa, haciendo efectivo una reparación civil y suspendiéndole la licencia de conducir por tres años.