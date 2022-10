María Elena Leiva, más conocida como la Dra. Fit, está en el ojo de la tormenta luego que varios de sus expacientes salieran a denunciarla por haberles deformado el rostro y cuerpo con la aplicación del metacrilato, una especie de biopolímero que es imposible extraer del cuerpo.

Este miércoles, en Amor y Fuego, recordaron que la polémica doctora usó sus redes sociales para promocionar un procedimiento para agrandar el pene usando metacrilato. Además, también se presentó en el popular programa de YouTube ‘Hablando huevadas’ para ofrecer este servicio.

“Hay una chica en el público que dice hacer engrosamiento de pich... de un lapicito te lo deja como una berengena gordota”, dijo en aquella oportunidad Jorge Luna. “Cuando tienes el pene delgado yo puedo transformarlo a uno de berengena en tan solo minutos”, e xplicó la Dra. Fit en conversación con los comediantes.

Además, indicó que el pene conocido como ‘champiñon’ por ser ‘cabezón pero flaquito’, es ideal para este tipo de procedimientos. “Hay otro que es el sacacorcho porque está chueco, pero se puede tratar de enderezar”, acotó María Elena Leiva. “Me he convertido en la reina de los memes y esto viene desde hace más de 10 años”, agregó.

Rodrigo González advirtió a los interesados en este servicio de la Dra. Fit pueden sufrir consecuencias desastrozas. “Promocionó el metacrilato para engrosar, si no estás de acuerdo con tu amigo y quieres engrosarlo, mira lo que te va pasar, se te va caer a cachos”, dijo el popular Peluchín.

El doctor Steve Díaz, que estaba de invitado en Amor y Fuego, comentó que ningún hombre que se haya sometido a este procedimiento saldrá a denunciarla. “ Hablando de ego, no va salir ningún hombre a decir la doctora Fit me engrosó el miembro viril así se le esté cayendo, no va salir ninguno por verguerza, por eso ella se aprovecha”, dijo el médico asegurando que él también ha realizado este proceso pero con ácido hialurónico.

María Elena Leiva se presentó en Hablando Huevadas y promocionó un controvertido procedimiento para agrandar el pene.

