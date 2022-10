María Elena Leiva, conocida como la Doctora Fit, está envuelta en graves acusaciones por parte de jovencitas que se quejan de mala praxis por aplicarles una sustancia llamada metacrilato. Algunas víctimas se presentaron en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ por deformaciones en partes de su cuerpo y hasta denunciaron que la supuesta especialista las amedrenta.

Una mujer venezolana aseguró que la Dra. Fit se comunicó con ella para decirle que buscaría sus datos en Migraciones, en clara alusión que haría lo posible para expulsarla del país.

“ Mamita, no te he podido conseguir porque cambiaste de número, pero no te preocupes, que voy a ir a Migración y te voy a encontrar porque conmigo nadie se mete. Mostró mis redes sociales, mi nombre completo, tuve que poner mis redes sociales en privado por ella”, reveló frente a la ‘urraca’.

Ahí no quedó todo, pues otra jovencita señaló, a nombre de otra persona, que María Elena incluso le envió fotos de la fachada de su vivienda y hasta foto de su Reniec como señal de amenaza.

“Decía que yo ya había ido a su consultorio mal, que debería estar agradecida, que no era una candidata, que tenía unas facciones (...) Otra chica nos ha contado que ella le ha mandado carta notarial y algunas pruebas que sabe dónde vive . Ella está muerta de miedo, le mandó foto de su casa y su ficha de Reniec ”, precisó.

TROME | Jóvenes acusan a Dra. Fit (Magaly Tv)

MAGALY EXPLOTA CONTRA LA DRA. FIT

Magaly Medina no dudó en arremeter contra la Dra. Fit y calificarla como “irresponsable” ante las varias acusaciones que tiene. La ‘urraca’ incluso recordó las polémicas de la supuesta especialista.

“Hay personas que aprovechándose de esa necesidad que tienen las mujeres y los hombres de verse mejor (…) muchos médicos inescrupulosos con total falta de ética aplican tratamientos que pueden perjudicar a la salud de los pacientes. La doctora Fit, cuyo nombre es María Elena Leiva. Ella publicita el metacrilato, esta sustancia que tiene tanta gente perjudicada, deformada”, expresó Medina.