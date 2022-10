María Elena Leiva, más conocida como la Dra. Fit, estalló en llanto el último martes durante los cortes comerciales de Amor y Fuego, mientras sus expacientes la acusaban de haberles deformado el rostro y cuerpo con la aplicación de metacrilato, un polémico material que según aseguran los especialistas, no se puede retirar.

En medio de la publicidad, la doctora recibió la llamada de su hijo y trató de defenderse. “Todos están contra mí pero yo voy a salir victoriosa de esto hijo, Dios está conmigo”, dijo mientras su pareja y trabajadores de su equipo de trabajo trataban de defenderla, alentarla y sacaban cara por ella.

“Tantos años en este plan luchando sola, ya estoy harta. No me voy a salir porque si me salto van a decir que me estoy ocultando, no voy a ocultarme... hasta ahora sigo ganando yo”, acotó la Dra. Fit.

Finalmente, María Elena Leiva indicó que recurriría al Ministerio de la Mujer para denunciar los ataques contra su persona. “Al Ministerio de la Mujer voy a ir porque esto ya es un acoso brutal. A mí nunca me van a tumbar, jamás, porque estoy con la verdad, estoy protegida, así de simple, yo estoy saliendo victoriosa”, concluyó.

DRA. FIT AMENAZÓ A SUS EXPACIENTES

María Elena Leiva, conocida como la Doctora Fit, está envuelta en graves acusaciones por parte de jovencitas que se quejan de mala praxis por aplicarles una sustancia llamada metacrilato. Algunas víctimas se presentaron en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ por deformaciones en partes de su cuerpo y hasta denunciaron que la supuesta especialista las amedrenta.

Una mujer venezolana aseguró que la Dra. Fit se comunicó con ella para decirle que buscaría sus datos en Migraciones, en clara alusión que haría lo posible para expulsarla del país.

“ Mamita, no te he podido conseguir porque cambiaste de número, pero no te preocupes, que voy a ir a Migración y te voy a encontrar porque conmigo nadie se mete. Mostró mis redes sociales, mi nombre completo, tuve que poner mis redes sociales en privado por ella”, reveló frente a la ‘urraca’.

Ahí no quedó todo, pues otra jovencita señaló, a nombre de otra persona, que María Elena incluso le envió fotos de la fachada de su vivienda y hasta foto de su Reniec como señal de amenaza.

“Decía que yo ya había ido a su consultorio mal, que debería estar agradecida, que no era una candidata, que tenía unas facciones (...) Otra chica nos ha contado que ella le ha mandado carta notarial y algunas pruebas que sabe dónde vive . Ella está muerta de miedo, le mandó foto de su casa y su ficha de Reniec ”, precisó.

