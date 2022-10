María Elena Leiva, la popular ‘Doctora Fit’, ha sido denunciada por realizar mala praxis y el programa de Magaly Medina se comunicó con ella para recoger su descargo, pero lejos de defenderse advirtió que no daría ninguna declaración por temas legales y recomendación de su abogado.

Además, instó al espacio de la ‘urraca’ para que emitan la información que quieran y ella presentaría sus descargos posteriormente.

“El área legal me ha recomendado no responder absolutamente nada hasta que no sepa realmente de que se trata la información que ustedes van a dar en TV. Emitan la información que ya sé que lo van hacer el día de mañana o pasado, en el momento, oportuno yo daré los descargos en los medios, respectivos muchas gracias por la comunicación”, expresó.

Como se conoce, la doctora fue acusada porque habría colocado a sus pacientes una sustancia llamada metacrilato provocándoles deformaciones.

Dra Fit evita responder si tiene autorización para colocar metacrilato

En otro momento, la reportera le insiste a María Elena Leiva y le cuestiona si tendría autorización para colocar metacrilato.

“Yo no puedo opinar sobre personas que para mí son desconocidas, no tengo la más mínima idea (...) Yo daré absolutamente todo mi descargo en los medios respectivos, ¿ok? Muchísimas gracias por la comunicación, pero eso sí, tengan por seguro, que respuesta de mí la tendrán, eso se los garantizo al mil por ciento”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Janet Barboza deplora actitud grotesca de Miguel Trauco: “Ídolo de barro, un hombre agresivo y molesto”

Reportero denuncia maltrato y amenazas por parte de entorno de Miguel Trauco: “Mañana estás fuera del canal”

Thamara Gómez fue vista desde temprano en la cola del concierto de Daddy Yankee: “Todo por ‘el cangri’”