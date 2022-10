Maria Elena Leiva, más conocida como la Dra. Fit, se presentó la tarde de este jueves en ‘Dilo Fuerte’, el programa de Lady Guillén de Panamericana Televisión, para defenderse tras las acusaciones de sus expacientes, quienes dicen que les deformó el rostro tras aplicarle el polémico metacrilato.

La especialista empezó diciendo que las primeras dos denunciantes mintieron, ya que la peimera nunca tuvo complicaciones tras hacerle un procedimiento estético. “Ella un año después hace este show para ganar seguidores probablemente, ella dice que tuvo complicaciones, que lo demuestre, ella mintió, no la contemos. Y la otra yo le realicé un procedimiento gratis, la dejé regia y ahora, después de cuatro años, aprovechando el escándalo que tuve con la Policía, me escribe públicamente diciendo que me iba denunciar en Magaly”, acotó indignada.

En ese momento, Lady Guillén le consultó si todas las denunciantes estaban mintiendo y la Dra. Fit explotó. “No, no todas, las dos primeras... yo quiero contar las cosas como son, si me estás invitando a decir mi verdad, déjame decir la verdad ”, indicó. “Pero también quiero preguntarle”, le replicó la conductora de Dilo Fuerte.

“Puedes preguntarme, pero yo te estoy contando de una por una porque el que nada debe nada teme, porque yo no tengo rabo de paja y por eso estoy acá, la Dra. Fit siempre da la cara. De esas dos personas ya te descarté, olvídalas”, dijo María Elena Leiva generando la reacción de Lady. “No me puedo olvidar porque sus caras están destrozadas” , contestó la presentadora.

DRA. FIT CUADRA A LADY GUILLÉN

La especialista arremetió nuevamente contra su entrevistadora y le reclamó porque no la estaba comprendiendo. “Estoy hablando de las dos primeras, entiéndeme, no estás entendiendo porque estás pensando que estoy hablando de las que sí tuvieron complicaciones” , aseveró. “Ya, pero igual, todas dicen lo mismo”, respondió Guillén.

“Si tú le vas a creer a lo que diga cualquiera... tienes que creer en la persona que tienes aquí en frente”, dijo la Dra. Fit mientras Lady aseguró que no le cree a nadie, solo escucha sus versiones y testimonios.

María Elena Leiva continuó explicando las denuncias y aseguró que otra jovencita que la acusó se hizo el mentón hace tres años y medio y tuvo una ‘leve complicación’. “Evidentemente, si atiendes a miles de pacientes habrá un porcentaje de riesgo, estadísticamente existe riesgo de complicaciones en todo, se le reselvió el pequeño problema que tuvo”, indicó.

En ese momento, la conductora le preguntó sobre un audio que mostró la denunciante donde se escucha a la Dra. Fit maltratándola. “No hablemos de cómo le hablé, yo voy a hablar de las complicaciones, a mí me interesan las complicaciones, no cómo le hablé... por favor, terminemos punto por punto” , respondió.

La conductora de Dilo Fuerte, al ver a Leiva exaltada, le pidió calma. “No se desespere, tranquila, porque tenemos que tener una conversación alturada”, acotó poniendo paños fríos a la situación

La Dra. Fit se refirió finalmente a la cuarta denunciante que tuvo una complicación en octubre. “Ella fue atendida por mi colega, no por mí, la nariz se le puso pálida, se le paró el procedimiento y se le dio un tratamiento”, aseveró.

