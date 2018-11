Dragon Ball Super: Broly será estrenada el próximo enero en Latinoamérica, pero los fans no pueden esperar y buscan en Internet más detalles de la nueva película de Gokú y Vegeta. Por ello en redes sociales ya fueron filtradas las nuevas imágenes de la última película, las mismas que nos traen grandes sorpresas. Así que si tú eres de los que van a aguardar hasta su estreno, te invitamos a no leer esta nota.



En estas nuevas imágenes de Dragon Ball Super: Broly podemos ver el regreso de la fusión de Gokú y Vegeta, el poderoso Gogeta, el mismo que vimos enfrentar al monstruo Janemba, en la película '¡El renacer de la fusión! Gokú y Vegeta'.





No solo ello, en estas imágenes filtradas de Dragon Ball Super: Broly podemos ver a Gogeta en el nivel Super Saiyajin Blue, la transformación más poderosa de los saiyajin.

Las nuevas imágenes fueron filtradas en Facebook y todo hace indicar que fueron captadas en la función especial de preestreno que se realizó en Japón, hace unas semanas.



Una vez compartidas las nuevas imágenes de Dragon Ball Super: Broly se volvieron virales en Facebook, YouTube y también en las redes sociales.

En estas imágenes también se puede ver imágenes de un combate entre Wiss y el saiyajin legendario Broly, además, de otros detalles de Dragon Ball Super: Broly, que poco a poco se irán conociendo en redes sociales.



Recordemos que tras el 'Torneo de Poder', la saga de Dragon Ball Super: Broly continuará con una nueva saga que tendrá como argumento principal el secuestro de Majin Boo a manos de la Patrulla Galáctica.