La polémica de Ducelia Echevarría y Karen Dejo continúa dando que hablar a los seguidores del reality. Los fans de Esto es Guerra consideran que la presencia de la modelo en un espacio televisivo es problemática por su actitud irrespetuosa con sus compañeras. Esta no es la primera vez que Echevarría muestra un comportamiento equívoco, en el pasado también fue criticada por ser racista con Shirley Arica, en ese entonces participante del desaparecido reality Combate.

El comentario de Ducelia Echevarría contra Karen Dejo hizo que usuarios de redes sociales recordarán las polémicas anteriormente protagonizadas por la modelo y también que se preguntarán por su edad. “Nadie tiene tu peso por eso no vienes, querida, y los años te pesan (...) Eso es lo que tú piensas, a ti nadie te aguanta y por eso te quedas sola", fue lo expresado por la modelo.

La declaración de Ducelia Echevarría generó que muchos usuarios de redes sociales quisieran saber cuántos años tiene la modelo. Hay muy poca información en Internet sobre el tema, sin embargo, la modelo dio una entrevista a Trome.pe donde contó que se convirtió en mamá a los 22 años, su hija actualmente tiene cuatro años. Un cálculo rápido nos permite intuir que la modelo estaría bordeando los 26 años. Su cumpleaños es el 28 de julio, así que probablemente este año cumpla 27.

En 2019, Ducelia Echevarría fue consultada por Trome.pe sobre el reto de ser madre soltera, la modelo contestó: “Sí. Tuve a mi hija a los 22 años, era algo que no tenía planeado, pero le doy gracias a Dios porque mi niña es mi impulso”, contó la modelo en la entrevista realizada por este medio.

Ducelia Echevarría ingresó al reality Esto es Guerra en enero de este año. La modelo también formó parte del reality en 2019, año en el cual fue recibió la placa a la mejor competidora. En aquella oportunidad indicó que se sentía muy emocionada por el cariño. “Gracias chicos por tanto cariño. Como te dije cholita (en referencia a La Chola Chabuca que se encontraba presente), mi abuelo siempre veía tu programa y tenía el sueño de conocerte”, expresó la modelo bastante emocionada.

POLÉMICA CON KAREN DEJO

Ducelia Echevarría le faltó el respeto a Karen Dejo haciendo comentarios sobre su peso y su edad. “Cállate, Karen, cuando subas acá te quiero ver, pero es que nadie pesa como tú por eso no vienes”, indicó la modelo. Al escuchar estos comentarios, Gian Piero Díaz indicó que debería estar prohibido que Ducelia Echevarria utilice el micrófono, sin embargo, la modelo continuó insultando a Dejo.

“Nadie tiene tu peso por eso no vienes, querida, y los años te pesan (...) Eso es lo que tú piensas, a ti nadie te aguanta y por eso te quedas sola", seguía Ducelia Echevarría. Sus compañeras le pedían que no pelee mientras está realizando un reto. “Pero es que Karen está que grita ahí, por qué no viene a decir todo lo que piensa al micrófono. Habla detrás de todo”, expresó desafiante la modelo.

Alejandra Baigorria, quien se encontraba en ese momento participando del mismo reto que Ducelia, preguntó si valía cortar la lengua. El comentario desató las risas de los otros participantes, sin embargo, eso avivó el genio de Ducelia, quien le hizo un comentario en doble sentido a su colega: “Querida, tú te habrás quedado sin lengua después de tanta (...) Te habrá salido escorbuto después de tanto chocolate”. Lo dicho por Ducelia Echevarría colmó la paciencia de Gian Piero Díaz, quien pidió que por favor le corten el micrófono a Ducelia.

Además, Ducelia fue eliminada de Divas 2020. Esta eliminación la hicieron sus compañeras. Las guerreras quedaron mal en la última competencia de baile y por lo tanto, tuvieron que eliminar a una de las integrantes. En este caso, el equipo que lidera Michelle Soifer decidió la separación de Ducelia Echevarría ¿Habrá tenido que ver la actitud beligerante de la modelo?

SU PASO POR EL MISS PERÚ 2014

Era el 2014, Ducelia Echevarría bordeaba los 20 años y se presentaba como participante del Miss Perú como representante del departamento de Pasco. En las imágenes se observa que la modelo lucía mucho más delgada y con el cabello completamente lacio, a diferencia de las ondas que muestra ahora. Además, se veía bastante tímida y su voz presentaba un tono suave, muy distinto al que ahora emplea para enfrentarse a sus compañeras en el reality Esto es Guerra. La joven explica que llegar a Lima fue un cambio impactante para ella. “Fue complicado, vine a un mundo donde no tenía a nadie, me encaminé y enrumbe sola. Estudié Administración Hotelera con la finalidad de regresar algún día a mi tierra", explicó en una entrevista a diario Trome.pe

La modelo recuerda su participación en el certamen con nostalgia. “Es verdad, participé en el 2014 con Brunella (Horna), justo lo recordábamos el otro día. Yo recién llevaba acá en Lima dos años, era súper tímida, era un mundo al que recién estaba entrando. Pasé muchas experiencias, buenas y malas, pero de todo rescaté algo positivo y seguí creciendo”, contó Ducelia Echevarría cuando fue consultada sobre el tema en el programa En Boca de Todos.

Ducelía Echevarría también explicó que sentía mucha emoción al ver las imágenes de su participación en el certamen porque le cumplió el sueño a su madre. “Mi mamá desde chiquita me hacía concursar en todos los certámenes de belleza, algo que a mí no me gustaba en realidad, pero lo hacía por ella y le mandó un saludo enorme a mi mamita”, precisó la modelo en el mencionado espacio televisivo.

Como se recuerda, Ducelia Echevarría fue eliminada por sus compañeras del segmento Divas 2020 del reality Esto es Guerra. Sus colegas indican que parte del problema fue que la modelo no podía estar presente en todos los ensayos por su pequeña hija Claire. La modelo continúa recibiendo criticas por sus declaraciones en contra de Karen Dejo. Aquí te mostramos su paso por el certamen Miss Perú.

DUCELIA Y SUS COMENTARIOS FALTOSOS CONTRA ISABEL ACEVEDO

Ducelía Echevarría indicó que ‘Chabelita’ estaba “trayendo sus malas mañas al programa”. “Ahora yo no vivo del pasado, yo vivo del presente y todo cambia. Yo he cambiado, así como te cambiaron a ti”, mencionó la rubia.

Gian Piero Díaz intentó poner paños fríos al asunto y le pidió a Isabel Acevedo que responda de la mejor manera posible.“Le doy la razón. He venido a dar lo mejor de mí este 2020. No vengo a pelearme contigo (Ducelía Echevarría). Yo solo te hice recordar que saliste de Combate pese a que has dicho que nunca fuiste parte de ese programa”, concluyó ‘Chabelita’.





Ducelia es eliminada de Divas