De mal en peor. Lejos de mostrar arrepentimiento, Ducelia Echevarría se mostró más furiosa que nunca contra Karen Dejo. Al ser consultada por los comentarios despectivos que hizo en contra de su compañera, la modelo indicó que no entendía el porqué Dejo estaba molesta: “¿Por qué se ha molestado, por decirle la verdad?", dijo en tono burlón. Además, indicó que la también conocida como ‘sabrosura’ es falsa porque le gusta hablar a las espaldas de las personas. Lo más chocante de la entrevista que dio fue una amenaza que hizo contra su examiga.

Ducelia Echevarría se reafirma en los comentarios descalificativos que tuvo contra Karen Dejo: “Pero es que es la verdad, que a ella le ofenda es su problema. Si no quieren que la molesten (....) Yo nunca la he molestado, si ella no me molesta yo no la molesto, pero si ella se puso a hablar detrás de cámara, a mí no me gusta que hablen detrás de cámara”, expresó bastante mortificada la modelo sobre la actitud de su compañera. La integrante de Esto es Guerra indicó que a Dejo le gusta “rajar" a las espaldas de sus colegas.

“A ella no le gusta eso, no le gusta decir las cosas en la cara. Le gusta rajar a las espaldas porque eso nos dimos cuenta cuando nosotras salimos en el primer videoclip, que lo sube Chumbe y pueden entrar a su Instagram, donde salimos bailando y ella todo el rato esta rajando porque seguro no se habrá dado cuenta que Chumbe grababa, entonces se escuchaba todo lo que ella raja. Se sabe que lleva años bailando, ese fue su inicio, que fue bailarina, vedette, no sé, pero por qué criticar a los demás que recién están aprendiendo”, dijo Ducelia Echevarría sobre la actitud de Karen Dejo.

Lo que menciona Ducelia Echevarría es cierto parcialmente. Entramos al Instagram de Arturo Chumbe y efectivamente se encuentra el videoclip que señala. En la grabación se escuchar decir a Dejo: “Y las esconden a las que no saben”, en referencia a las integrantes del equipo de Las Guerreras, quienes se encontraban participando del reality Divas. Es lo único que se logra escuchar de la grabación.

A su vez, Ducelia Echevarría indicó que ya no considera una amiga a Karen Dejo. “Yo sí la consideré a ella como a una buena amiga, pero a partir de ahora que me he enterado de algo corto esa amistad y no voy a volver a hablar con ella, si ella no me pide disculpas por lo que ha hecho, que ella sabe lo que ha hecho, no lo puedo contar porque yo sí tengo principios (...) Y si ella no los tiene porque en tu conciencia va a quedar lo que has hecho, ahí te queda todo malo que me has hecho. Pero, querida, una hay que tener un poco de tino porque si yo contará todas las cosas que sé de ti entonces tú quedarías recontra mal” amenazó la modelo a su examiga.

POLÉMICA CON KAREN DEJO

Ducelia Echevarría es una de las participantes más polémicas que forma parte de la nueva edición de Esto es Guerra, pero esta situación llegó a su límite cuando le faltó el respeto a Karen Dejo por su edad y su peso. En una de las competencias que se establecen en el reality, la modelo mostró su fastidio contra los integrantes del mencionado espacio televisivo, en especial contra Karen Dejo.

Ducelia Echevarría le faltó el respeto a Karen Dejo haciendo comentarios sobre su peso y su edad. “Cállate, Karen, cuando subas acá te quiero ver, pero es que nadie pesa como tú por eso no vienes”, indicó la modelo. Al escuchar estos comentarios, Gian Piero Díaz indicó que debería estar prohibido que Ducelia Echevarria utilice el micrófono, sin embargo, la modelo continuó insultando a Dejo.

“Nadie tiene tu peso por eso no vienes, querida, y los años te pesan (...) Eso es lo que tú piensas, a ti nadie te aguanta y por eso te quedas sola", seguía Ducelia Echevarría. Sus compañeras le pedían que no pelee mientras está realizando un reto. “Pero es que Karen está que grita ahí, por qué no viene a decir todo lo que piensa al micrófono. Habla detrás de todo”, expresó desafiante la modelo.