Ducelia Echevarría se salvó de ser eliminada en Esto es Guerra. La modelo se sometió a la votación de sus compañeros y, por un voto a favor, se quedó en el programa. Ocho de los chicos reality votaron en contra, pero la mayoría determinó su permanencia.

Lo que sorprendió es que muchos de los integrantes de Esto es Guerra contaron que no se llevaban con Ducelia Echevarría y que no se hablan con ella.

Facundo González, Hugo García, Fabio Agostini y Rafael Cardozo revelaron que no hablaban con Ducelia por situaciones del pasado que nunca se solucionaron. Los guerreros indicaron que ‘no eran hipócritas’, pero que no se sentían en condición de eliminarla.

Ducelia Echevarría se quedó en Esto es Guerra, pero varios de sus compañeros votaron en su contra. (Foto: Captura TV)

GUERREROS SE PRONUNCIAN

“No tiene una buena actitud, le dije que cambie, pero no me siento en la condición de botarla del programa. Tiene que cambiar”, dijo Ignacio Baladán en Esto es guerra.

“Yo no me hablo con ella, pero yo no so quien para votar a alguien de su chamba”, agregó Hugo García, muy incomodo.

En el bando contrario, Michelle Soifer salió en defensa de Ducelia Echevarría indican que nadie puede ‘dejar sin trabajo a otra persona’ solo porque se llevan mal con ella.