Ducelia Echevarría: "Me gusta el hombre que te valora y te respeta" | ENTREVISTA | FOTOS

Una mujer de armas tomar, guerrera y que no se queda callada ante nadie. Así se describe Ducelia Echevarría, quien nos abrió las puertas de su hogar para conocer ese lado que no vemos en pantalla y que tiene como prioridad a Claire, su pequeña hija. Y seguro se preguntará si está enamorada, pues sí, y el dueño de su corazón es Domingo Salas.



Mucha gente no sabe que eres de Oxapampa y que llegar a Lima fue toda una aventura...

Sí. A los 17 años, mi papá me mandó a Lima a estudiar y tuve que alejarme de mi familia. Fue complicado, vine a un mundo donde no tenía a nadie, me encaminé y enrumbe sola. Estudié Administración Hotelera con la finalidad de regresar algún día a mi tierra.



¿Cómo así ingresas a televisión?

En ese tiempo estaba en la universidad, tuve una ruptura con mi enamorado, sufrí depresión y para motivarme entré al ‘Miss Perú’, en el 2014, pero en un momento de la vida quedé embarazada y era algo que no estaba planeado.



¿Eres madre soltera?

Sí. Tuve a mi hija a los 22 años, era algo que no tenía planeado, pero le doy gracias a Dios porque mi niña es mi impulso.

No es nada fácil ser madre y padre a la vez...

En un momento a una le choca, pero ahora estoy superfeliz con mi hija. Vamos juntas a todos lados y trato de darle lo mejor. Mi novio Domingo y su familia me ayudan un montón con mi nena.



Domingo comentó que eres una mujer muy dulce, pero pareces ruda y de armas tomar...

Él sabe que tengo carácter fuerte, porque también ha chocado conmigo. No soy mala, pero reacciono cuando me siento atacada.



A tu pareja le preguntaron si tienen planes de matrimonio y dijo que todo depende de ti... ¿Hay planes o un anhelo de casarse?

No hay planes aún, pero sí tengo la ilusión, como toda mujer, de casarme en algún momento. Puede ser más adelante, porque nos llevamos muy bien.



¿Es cierto que te conquistó con la comida?

No. Fue donde entreno, nos conocimos el día de su cumpleaños, yo estaba un poco tensa por los enfrentamientos en ‘Combate’ y el dueño del centro me dijo que tenía un cumpleaños, así que me fui y ahí lo conocí. Se podría decir que fue un amor a primera vista, porque desde ese día no nos separamos. Además, yo ya había terminado mi carrera en Lima e iba a regresarme a mi tierra, pero él me enganchó y decidí quedarme.

La gente podría pensar que tú ‘llevas los pantalones’ en la relación, por como te muestras en televisión...

Él dice que yo mando, pero es mentira porque ambos compartimos ideas y llegamos a una conclusión.



El tiempo y Dios te están recompensando por lo que viviste en el pasado.

Así es. Dios nos pone pruebas difíciles. Cuando llegué a Lima no era la que soy ahora, era tímida, callada y superinocente. Si me decían que me vaya a caminar por la avenida México, de La Victoria, lo hacía. Choqué con muchas cosas en el camino.



En ‘Esto es guerra’ te has ganado más de una enemistad, como con Rosángela Espinoza.

Cuando entré veía que se la agarraba con Michelle Soifer, le decía gorda y un montón de cosas, así que no me parecía justo. Se la agarraba con todas, pero conmigo se encontró con la horma de su zapato y se achicó. Es media alucinada al decir que no hablará de mí porque no me quiere dar luz.



¿Consideras que existe mucha hipocresía en televisión?

Sí, demasiada. Las amistades son contadas con los dedos de las manos.



Por tu físico y belleza, imagino que más de un chico de la TV te quiso ‘afanar’...

Los chicos del medio son medio desubicados. Hay unos que se creen los papacitos y que son los más, más, pero no sé por qué tanto quieren mostrar su belleza si algunos están llenos de operaciones, hay otros que no tienen cerebro y no tienen visión para ser algo más.

¿Los has ‘cuadrado’?

Claro que sí. En el otro programa (‘Combate’) también hubo desubicados, pero eran mis amigos. No tengo interés por nadie, estoy feliz con Domingo.



¿Te impresiona más la inteligencia de un hombre que una cara bonita?

Obvio. Admiro más a un hombre que valora y respeta, con eso me basta. Me siento enamorada y feliz con mi pareja, porque él me ama y adora a mi hija.



Dentro de la lista de chicos que te han querido coquetear, ¿existe algún futbolista? ¿O no son tu tipo de hombre?

No soy el tipo de chica a quien le gustan los futbolistas, porque son muy mujeriegos. No soy una mujer que anda con uno o con otro. Estoy centrada en mis objetivos y mentalizada en adónde quiero llegar. Lo mío no es ‘juerguear’ o estar con un futbolista. No está dentro de mis planes y no lo estará jamás.



¿Y qué es lo tuyo?

Domingo y seguir creciendo como empresaria con mi negocio “D’ Tinto & Burgers’. Estoy muy emocionada porque todo nació con la idea de traer carne de Pozuzo, que es mi tierra, así que invito a todos a seguir la cuenta de mi marca en Instagram, por donde estamos vendiendo los productos. No quiero que me encasillen como una chica reality, uno de mis sueños también es poner un negocio en Oxapampa o un restaurante más adelante.