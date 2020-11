La integrante de ‘Esto es guerra’, Ducelia Echevarría, reveló que planeaba casarse este año con su novio Domingo Salas, pero tuvieron que postergar la boda debido a la pandemia.

Ducelia, llevas una relación sólida con tu novio Domingo y en los últimos días se ha estado especulando que pasarías a la fila de las casadas, ¿es cierto?

Tenemos dos años y seis meses. Gracias a Dios me tocó una persona súper linda, amable y comprensiva. Ese paso (matrimonio) ha quedado en ‘stand by’, quizás se dará el próximo año. Estamos súper felices como pareja.

Entonces, ¿había planes de matrimonio para este año?

El año pasado lo habíamos planeado para este fin de año, pero por la pandemia no se puede. Quiero tener a mi familia cuando eso (boda) suceda, que todos puedan compartir y estar juntos. Será un momento importante para ambos y no haría una boda vía Zoom porque quiero que mis padres conozcan a sus papás, porque todavía no se ha dado la oportunidad.

De otro lado, este lunes es la gran semifinal de ‘Esto es guerra’, ¿cómo van los ánimos y nivel de competencia?

Estoy muy motivada y emocionada. Estamos súper agradecidos con el público y con Dios por la aceptación y cariño de la gente.