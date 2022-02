Ducelía Echevarría tuvo un fuerte pronunciamiento en una llamada telefónica con Magaly Medina, criticando el asedio de los reporteros de “Magaly TV: La Firme”. Sin embargo, evadió constantemente las preguntas referidas a la denuncia de una presunta agresión física de la que su ex novio aseguraba que había sido víctima.

“Estoy saliendo a desmentir ese audio (...) Soy una persona que tiene una vida privada, a tener en mi vida en las cuatro paredes, pero es mi vida privada (...) No tengo una pareja actual, estoy conociendo una persona, pero eso no quiere decir que tenga una relación”, señaló inicialmente la participante de Esto es Guerra.

Ante la insistencia de la conductora, Ducelia fue enfática al asegurar que no emitirá detalles sobre lo comentado por su expareja. “No te voy a responder, no me da la gana de responder. Esa es mi vida privada”, agregó.

Finalmente, Echevarría terminó discutiendo con Magaly Medina al señalar que mucho quería incidir en conseguir una respuesta, considerando que ello expondría a la mujer en este caso.

“Para qué quieres que te afirme algo si después me vas a exponer como a las otras mujeres”, sentenció.

El comunicado de Echevarría

Echevarría emitió un comunicado en redes sociales tras las declaraciones de su expareja Domingo Salas en el programa “Magaly TV: La Firme”.

La modelo negó que sea víctima de agresión por parte de su actual novio. “Quiero aclarar que ante las declaraciones que van a salir en el programa de Magaly, que no he tenido conversación alguna con mi expareja Domingo Salas, eso es falso y no sé con quien habrá hablado y qué historia tendrán inventada”, señaló la exintegrante de “Esto es Guerra”.