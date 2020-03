Se harta. El video de la participación de Ducelia Echevarría en el Miss Perú se volvió viral tras la polémica que protagonizó con Karen Dejo. El video causó sorpresa entre los seguidores de la modelo por el tono de voz que se le escucha, bastante distinto al actual. Los rumores sobre el abuso de anábolicos empezaron a hacerse fuerte y ella decidió responder estos cuestionamiento.

La modelo habló sobre su participación en el Miss Perú y expresó que utilizaba ese tono de voz porque era una persona tímida y temorsa, en ese entonces tenía 19 años. “Era la primera vez que salí a un escenario, uno va superando y aprendiendo (...) A ese concurso nunca le metería a mi hija, nunca la metería”, explicó Ducelia Echevarría.

Sobre los rumores del uso de anábolicos, Ducelia Echevarría indicó que la gente podía pensar lo que le da la gana. “No me importa, estoy orgullosa de mí porque he sacado delante a mi hija, eso es lo que vale”, expresó la chica reality.

Era el 2014, Ducelia Echevarría bordeaba los 20 años y se presentaba como participante del Miss Perú como representante del departamento de Pasco. En las imágenes se observa que la modelo lucía mucho más delgada y con el cabello completamente lacio, a diferencia de las ondas que muestra ahora. Además, se veía bastante tímida y su voz presentaba un tono suave, muy distinto al que ahora emplea para enfrentarse a sus compañeras en el reality Esto es Guerra. La joven explica que llegar a Lima fue un cambio impactante para ella. “Fue complicado, vine a un mundo donde no tenía a nadie, me encaminé y enrumbe sola. Estudié Administración Hotelera con la finalidad de regresar algún día a mi tierra", explicó en una entrevista a diario Trome.pe

La modelo recuerda su participación en el certamen con nostalgia. “Es verdad, participé en el 2014 con Brunella (Horna), justo lo recordábamos el otro día. Yo recién llevaba acá en Lima dos años, era súper tímida, era un mundo al que recién estaba entrando. Pasé muchas experiencias, buenas y malas, pero de todo rescaté algo positivo y seguí creciendo”, contó Ducelia Echevarría cuando fue consultada sobre el tema en el programa En Boca de Todos.

Ducelía Echevarría también explicó que sentía mucha emoción al ver las imágenes de su participación en el certamen porque le cumplió el sueño a su madre. “Mi mamá desde chiquita me hacía concursar en todos los certámenes de belleza, algo que a mí no me gustaba en realidad, pero lo hacía por ella y le mandó un saludo enorme a mi mamita”, precisó la modelo en el mencionado espacio televisivo. Como se recuerda, Ducelia Echevarría fue eliminada por sus compañeras del segmento Divas 2020 del reality Esto es Guerra. Sus colegas indican que parte del problema fue que la modelo no podía estar presente en todos los ensayos por su pequeña hija Claire. La modelo continúa recibiendo criticas por sus declaraciones en contra de Karen Dejo.

Ducelia Echevarria llora (TROME)

