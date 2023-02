Ducelia Echevarría y Piero Arena se presentaron este martes 21 de febrero en el set de “Mande quien mande” y se refirieron a los rumores que los vienen vinculando sentimentalmente luego que se difundieran unas imágenes de ambos muy cariñosos en el Estadio Monumental.

“Chicos la gente quiere saber qué hay entre ustedes. Me imagino que no han querido que los filmen, pero los ampayaron pues… entonces yo siento que hay algo entre ustedes”, dijo María Pía Copello a los integrantes de “Esto es Guerra”.

“De hecho Pía, uno siempre tiene miedo, como viste las imágenes nos estamos conociendo, salimos a conversar a tomar un café y literal, a veces, nosotros que estamos en tele, es un poco intimidante que la gente te este mirando, cuidando y que uno no pueda fluir, y ser sencillamente feliz” , atinó a decir la modelo tras las interrogantes de Pía.

Sin embargo, Piero fue más directo y aseguró que sí están saliendo, incluso se animó a revelar cuándo es que inició los ‘coqueteos’ entre ambos.

“Obviamente ahora estamos saliendo. Desde el casting, como que estábamos hablando. Es como el colegio, compartes tanto con tus compañeros y te gusta tanto su forma de ser, como que la cosa ya fluye ” , dijo Piero, de 21 años, ante las curiosidades de María Pía Copello y ‘La Carlota’.

En ese sentido, Ducelia remarcó que no todo es como que la gente dice en redes sociales, respecto a que las historias de amor en EEG son ‘armadas’. “Hay muchas personas que critican, que es armado, pero no es así. El programa es real”, dijo Echevarría. “Estamos solteros los dos y no hay ningún problema”, añadió Arenas.

