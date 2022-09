Continúa la polémica. ‘Magaly TV, la firme’ presentó un informe en donde Luis Pomas, el dueño del sauna en donde se cometió la supuesta infidelidad de ‘Robotín’ contra Karelys Molina, justifica a su amigo.

Pomas indicó que no hubo infidelidad alguna, ya que no existía química entre ‘Robotín‘ y la ‘Robotina peruana’: “No hay química, entre Yesenia y Robotín hemos tenido que grabar más de 150 veces”.

Además, agregó que solo se realizaron distintos tik toks y nunca presenció algún coqueteo o algo que indique infidelidad: “Yo he presenciado a dos personas haciendo su trabajo”.

Por último, expresó que todo fue parte del marketing que quería realizar para promocionar su establecimiento y que a Yessenia Velásquez se le pagó por su trabajo:

“Alan (Robotín) me contó que tenía un inconveniente con Karleys por el tema de Agostini y le dije que hagamos lo mismo, que hay que contratar a alguien que no le guste a Kaerelys. Tráela yo le voy a pagar para que haga el trabajo. Le pagamos 150 soles”, expresó el empresario.

Robotín se va de la casa de Robotina

‘Robotina bamba’ le pide perdón a la original por ampay en hotel

Yessenia Velásquez, conocida como ‘Robotina bamba’, volvió a referirse a la “relación” que mantuvo con Robotín y afirmó que Robotina debería darle las gracias por abrirle los ojos. “Estoy tratando de abrirle los ojos a Robotina porque ella dice que no, que no, que no”, expresó a Magaly Medina.

No obstante, el ‘urraco’ le dijo que debería ponerse en la posición de Karelys Molina, esto hizo que la joven reflexionara y le pidiera disculpas. “ Yo creo que se siente mal, a Karelys que me disculpe, que no vine con la intención de que se sienta mal ”, indicó.

Pese a las imágenes y las revelaciones de Yessenia, Robotina indicó que no dejará de ver a Robitín por motivos de trabajo. “Voy a tener que verlo otra vez, tengo contratos con él, tengo que verlo otra vez, pero qué hago, pero qué hago, el trabajo está primero”, señaló.

