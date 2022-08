Desde el corazón del Callao, donde Sport Boys es una religión, hace 32 años un par de esposos, decidieron unir sus voces, juntar sus picardías y cantarle a la vida. Se criaron, crecieron y conocieron en Santa Marina Norte, asumieron la música criolla como el vehículo de sus emociones y se ‘dicen de todo’ en el escenario, pero viven felices, como pocos matrimonios. El ‘Dúo de oro’ está formado por dos personas, pero en realidad son un solo pensamiento. Guillermo y Norma siempre juntos y como corresponde, la ‘Patrona’ habla primero.

Norma: ‘Descubrí que seguía a la ‘Chuecona’ en el internet’

Norma, ¿te conquistó cantando?

Fuimos al cine a ver la película ‘Amor eterno’ con Brooke Shields en el cine Saénz Peña.

¿Ese día te dio el primer beso?

Lo hice sufrir.

¿Te ‘afanó’ mucho tiempo?

Me conoció y se pasó a estudiar a mi colegio.

Eso demuestra que estaba muy enamorado

Me perseguía, me cansé y lo acepté.

¿Lo has mandado a dormir a la sala?

Nunca, pero si espalda con espalda.

¿Le revisas el teléfono?

Una vez hicimos una trasmisión en vivo desde la casa, era el tiempo de La Pandemia y le pedí prestado su celular.

¿Ocurrió algo especial?

Entré al Google y lo primero que saltó, como última página revisada, ‘La Chuecona’.

Mucha gente cree que sus ‘broncas’ son de verdad

Una vez una amiga fue a ver nuestro espectáculo y me comentó: ‘Me dio sorpresa y pena ver cómo te habla’.

¿Algo que siempre haces en público para vacilarlo?

Antes no decíamos que éramos esposos, pero ahora lo hacemos, la gente pide beso y hago el ademán que lo voy a dar, pero me dirijo a mi guitarrista, je, je.

¿Celoso?

Lo era. Pero siempre le he dicho: ‘Tranquilo, yo manejo a los payasitos que hablan desde sus mesas. Para eso tengo el micrófono’.

En una fiesta, con él, debes reír y cansarte de bailar

Baila muy lindo, pero no le gusta. Cuando íbamos a una reunión, yo tenía que sacarlo.

Hablas en tiempo pasado

Es qué por culpa de él, ya me resigné a no bailar.

Un gran abrazo, que ahora viene las verdades de él

Adelante y gracias por la entrevista.

Guillermo: ‘Nunca dormí en el sofá’

Guillermo tiene la broma en la punta de la lengua, pero es como esos palomillas, que asume el vacilón, sin picarse.

¿Es cierto que jamás te mandrón a dormir al sofá?

No, pero si al sillón, ja, ja.

¿Se puede observar a una chica bonita?

Mi suegro decía: En la mirada no está la tirada.

Vivimos tiempos de feminismo, ¿alguna mujer te ha hecho la ‘bronca’ por cómo te bromeas con tu esposa?

Hace años, estábamos cantando un 1 de enero, habíamos recibido el año y en la mesa más cercana al escenario, había una mujer sola, que estaba brindando sin nadie al lado.

¿Qué ocurrió?

Me tiró el licor de su copa. Hizo eso y se fue.

¿Algunas bromas las has tenido que cambiar?

Ahora tenemos mucho cuidado, los pleitos son con una sonrisa.

¿Algo que ya no repites?

Antes ella me cantaba: ‘Tu amor no vale nada’ y yo me agarraba de esa parte y le replicaba.

¿Qué le decías?

Me dirigía al público: ‘Señores, le voy a demostrar realmente quién no vale’.

¿Y qué contabas?

Un día, estando con ella, paro un taxi y le pregunto: ‘Cuánto a Barranco’ y responde 20 soles.

¿Qué sigue?

Le digo al chofer: ‘¿Y con mi esposa?’ y el conductor responde: ‘Igual’. Y Exclamo: ‘Ya ven, no vale nada’.

¿Es cierto que te declaraste en el cine?

Sí y su respuesta fue que sí, pero el primer beso fue después de 2 días.

Me dicen que eres celoso

Una vez estábamos cantando en ‘La casa de Edith’ y sentado adelante, había un ‘pata’ que el hacía señas.

¿Te fuiste encima?

Empecé a ‘volar’ y desde el escenario le mentaba la madre. No pasó nada, pero el tiempo me ha hecho recapacitar y saber que eso no está bien.

Nacidos en el puerto, se declaran hinchas de Sport Boys (Foto: Allengino Quintana)

¿Qué famoso te ha ido a ver?

Una vez estábamos ‘dándonos’ duro con mi esposa y no sabía, que entre los asistentes, estaba Laura Bozzo.

¿La saludaste?

Se subió al escenario y me gritó: ‘¿Qué te crees enano de porquería?’

¿Otro?

Julio César Uribe nos contrató para presentarnos en su hogar y terminó cantando con nosotros.

¿Una anécdota?

Alan García nos llevó a su mitin. Empezamos a cantar y llegó.

¿Los mandaron callar?

No, solo que el animador lo presentaba sobre nosotros y su esposa de ese entonces, Pilar Nores, lo paró, le pidió que no nos haga retroceder y continuamos con el show.

Un gran abrazo por el buen humor

Saludos a todos y siempre aclarando que en el escenario nos vacilamos y somos un matrimonio unido y respetuosos uno del otro.