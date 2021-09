Su aparición en el programa America’s Got Talent en su versión estadounidense logró que Andrea e Irene Ramos consiguieran una exposición internacional que jamás imaginaron. Las gemelas peruanas, participantes de varios realitys de canto de la televisión local, si bien no llegaron a la final del concurso gringo, rebautizadas como “Double Dragon” dieron nuevos aires a su carrera en el canto.

Las artistas que llegaron a su tierra por unos días para presentar su primer tema como dúo llamado “Lo que quiero eres tú” admiten que su participación en el espacio norteamericano fue vital en su carrera. ”Nuestra experiencia en el programa fue un constante aprendizaje, especialmente de cómo mostrarnos y de lo que ellos querían de nosotras, pero lo más importante fue que nos aceptaron tal cual somos. Muchas personas en redes nos cuestionaban que por no ser delgadas no íbamos a llegar a ninguna parte, pero si en el programa nos aceptaron, porque nosotras mismas no lo íbamos a hacer”, dicen.

Andrea e Irene recuerdan con cariño su participación en la primera temporada de “La Voz”. “Yo creo que la mayoría de concursos no son los que realmente van a forjar tu vida, tú eres el dueño de tu destino y si deseas cumplir tus sueños no te vas a quedar cuando te descalifican, tienes que demostrar no solo a ellos, sino a ti mismo, que puedes avanzar en la carrera a pesar que te cerraran muchas puertas”.

“Lo importante es que los cantantes que buscan destacar deben entender que necesitan considerarse como un producto, analizar a qué público quieren llegar, quién quieres que te escuche. Muchos creen que la voz y cantar bonito es suficiente para aceptar mi propuesta y no, el artista es todo un paquete”.

El dúo Double Dragon está trabajando duro para completar un álbum de la mano de Inka Music y Arturo Barientos, ex Autocontrol. “Ambas dejamos nuestros respectivos trabajos y ahora solo nos dedicamos a la música porque simplemente vimos que sí se puede. Al principio te cuesta como cualquier otro trabajo, pero si alguien te dice no, inténtalo nuevamente”.