Este 23 y 24 de octubre, Alejandro Sergi y Juliana Gattas, integrantes de “Miranda”, regresan a los escenarios presenciales en el “Festival Reactívate 4”, que se desarrollará en el Arena Perú (costado del Jockey Plaza). “Vamos a presentar un espectáculo de reencuentro, estaremos solo nosotros dos en el escenario todo el tiempo, con unos cuantos cambios de vestuario y repasando nuestras canciones más icónicas en versiones bien festivas. Esta vez vamos a ir con nuestro nuevo disco ‘Souvenir’, pero no vamos a tocar todo el disco. Es nuestra vuelta a los escenarios, volver a tocar los hits para la gente es una experiencia invalorable”, dicen los músicos a Trome.

Los argentinos, intérpretes de éxitos como “Perfecta” y “Yo te diré”, este año cumplen 20 de carrera, y consideran que a pesar de su éxito en la industria, nunca fue algo premeditado. “Nunca fuimos un grupo muy organizado, vivíamos el momento, nos juntábamos porque éramos amigos e íbamos a tocar a lugares donde íbamos a bailar y no pensamos realmente que llegaríamos a tanto, no hemos sido mucho de planificar, pero con el tiempo se fue dando”.

Con su octavo disco recién lanzado, la pareja de músicos tienen su particular opinión sobre la actual tendencia del género urbano en la industria musical. “En primer lugar soy de la opinión que cada uno debe hacer la música que quiera, nosotros no sentimos las ganas de tocarla, pero si un día nos apetece lo haríamos. Lo que sí yo no estoy tan convencido, es que por el solo hecho de pasarnos a la música urbana vamos a empezar a vender más tickets y discos, no creo que sea así de sencillo, la verdad es que el público elige lo que le gusta y no hay que subestimarlo, y siempre tiene que ser música del corazón y de buena calidad para que pueda llegar a la gente”, dice Sergi.

Juliana también la tiene clara en lo que respecta a su evolución musical. “El género al que caímos en realidad, el pop, tiene intrínseca esa libertad de la que disfrutamos, te permite coquetear con muchos géneros y siempre respetando la forma y ese ropaje que tienen una canción. Siempre estamos cercanos a la música electrónica, pero puede pasar que un día exploremos por otro lado”, agrega.

ESTILO

“Souvenir”, es el el octavo disco de “Miranda”, y hay quienes afirman que es una vuelta a sus raíces. ¿Qué piensan ellos al respecto? “Nosotros sentimos que desde nuestro primer disco hemos mantenido un estilo y hemos intentado siempre renovarlo con diferentes tendencias, sonidos e instrumentos que nos daba interés utilizar. En todos los discos nos planteamos el desafío de no alejarnos totalmente de lo que hacemos, pero a la vez, tratamos de meter cosas nuevas para no repetir el disco anterior. Coincidiendo con estos 20 años de trayectoria nos parecía que podíamos hacer un ejercicio diferente que era revisitarnos y no volver a los orígenes, sino más bien volver a toda nuestra carrera para refrescarla”.

